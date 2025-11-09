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श्रीलंकाको सत्तारुढ जेभीपीका महासचिवसँग प्रचण्डको भेटवार्ता

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन २ गते २०:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र श्रीलंकाको जनता विमुक्ति पेरामुनाका महासचिव तिल्भिन सिल्भाबीच कोलम्बोमा भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ ।
  • दुवै नेताले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन, समकालीन राजनीतिक चुनौती र दुई दलबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा गहन छलफल गरेका छन् ।
  • प्रचण्डले 'ह्यान्ड्स अफ एसिया' सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै एसियाली समाजवादी शक्तिबीच एकता र साम्राज्यवादविरुद्ध साझा प्रतिरोधको आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

२ असार, कोलम्बो । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र श्रीलंकाको सत्तारुढ जनता विमुक्ति पेरामुनाका महासचिव कमरेड तिल्भिन सिल्भाबीच भेटवार्ता भएको छ ।

कोलम्बोस्थित जेभीपीको केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा भएको भेटका क्रममा दुवै नेताबीच विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको वर्तमान अवस्था, दुबै देशको ऐतिहासिक अनुभव, समकालीन राजनीतिक चुनौती तथा भविष्यको सहकार्यका सम्भावनाबारे गहन विचार–विमर्श भएको थियो ।

यसका साथै भेटका क्रममा लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र जनता विमुक्ति पेरामुनाबीचको आपसी सम्बन्धलाई अझ संस्थागत र सुदृढ बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

एसियामा रहेका समाजवादी तथा प्रगतिशील राजनीतिक शक्तिबीच वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक सहकार्यलाई विस्तार गर्दै साझा मुद्दामा एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा दुवै नेताले जोड दिएका थिए ।

भेटवार्तामा कम्युनिस्ट आन्दोलनको साझा लक्ष्य समाजवादको स्थापना भएको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको विकासतर्फ अघि बढ्न विभिन्न देशका वामपन्थी शक्तिहरूबीच अनुभव आदानप्रदान, अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता र निरन्तर सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत सहमति व्यक्त गरिएको थियो ।

यसअघि ‘ह्यान्ड्स अफ एसिया’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन श्रीलंका पुगेका संयोजक प्रचण्डले सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका थिए ।

उक्त सम्बोधनमा संयोजक प्रचण्डले एसियाली समाजवादी शक्तिबीच व्यापक एकता, साम्राज्यवादविरुद्ध साझा प्रतिरोध तथा समाजवादको नयाँ राजनीतिक रूपरेखाको आवश्यकता औंल्याएका थिए ।

प्रचण्‍ड श्रीलंका
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