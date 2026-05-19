+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रचण्डको दाबी– जेनजी आन्दोलन सकिनासाथ नारायणहिटी सफा गर्न लगाएकै रहेछ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १७ गते १६:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेनजी आन्दोलनपछि नारायणहिटी दरबार सफा गर्न लगाइएको सूचना आफूले पाएको दाबी गर्नुभयो।
  • प्रचण्डले भदौ २६ गते शीतलनिवासमा बसेर देशलाई ठूलो दुर्घटनाबाट जोगाउन चिन्ता गरिएको बताउनुभयो।
  • उनले केपी शर्मा ओलीले नै अन्तरिम सरकार गठन गर्न पत्र लेखेको र आफूहरूले संसद् विघटनको पक्षमा सहमति नदिएको स्पष्ट पार्नुभयो।

१७ असार, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेनजी आन्दोलनपछि नारायणहिटी दरबार सफा गर्न लगाएको सूचना आफूले पाएको दाबी गरेका छन् ।

पोखरामा आयोजित पार्टीको गण्डकी प्रदेश समिति एकता बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भदौ २६ गते राति राष्ट्रपति निवास शीतलनिवासमा बसेर आफूहरूले अर्को दुर्घटना नहोस् भनेर देशको लागि चिन्ता गरेको दाबी गरे ।

त्यो बीचमा जनतामाझ देश अर्कै युगमा जाँदैछ भन्ने परिचर्चा समेत हुँदै गरेको स्मरण गरे ।

‘नारायणहिटी सफा हुँदैछ, केही घण्टापछि देश अकैं युगमा जाँदैछ भन्ने चर्चा परिचर्चा हुँदै थियो । पछि हामीले बुझ्दा सफा त गर्न लगाएकै रहेछन्,’ प्रचण्डले भने, ‘नारायणहिटी सफा गर्न लगाउने भनेपछि कस्तो त स्थिति ? जनता र नेताको सम्बन्ध कटेको छ । कार्यकर्तासँग पनि कटेको छ । असाधारण परिस्थितिबाट देश गुज्रिएको थियो । २६ गते यो देशलाई अर्को दुर्घटनाबाट बचाउने भन्नेतिर हाम्रो दिमाग गएको थियो । हामी आफूलाई के हुने भन्ने कुनै टेन्सन थिएन ।’

उनले आफूहरू त्यतिबेला संसद् विघटनको पक्षमा नभएको पनि बताए । यद्यपि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै अन्तरिम सरकार गठन गर्न पत्र लेखेको उनले दोहोर्‍याए ।

ओलीकै सिफासिर देखेपछि आफूहरूले पनि देशलाई दुर्घटनामा जान नदिन निर्वाचनको पक्षमा बसेको सुनाए ।

‘केपी ओलीको चिठि देखेपछि अन्तरिम सरकार बनाउने वैधता पुग्यो भन्ने लाग्यो । हामीले प्रस्तावित गरेका होइनौं । त्यो केपी ओलीजीले नै हो अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री सिफारिस गरेको हो,’ प्रचण्डले भने, ‘हामीले देशलाई अर्को दुर्घटनातिर लानबाट बचाउनका लागि त्यो स्वीकारेको हो । हामीले संसद् विघटन गर्ने कुरा गरेका थिएनौं । हाम्रो सहमति थिएन । नयाँ प्रधानमन्त्रीको अनुमोदन संसद्बाटै गर्नुपर्छ भन्ने थियो । हामीले अन्तिम समयसम्म पनि त्यही भनिरहेका थियौं ।’

प्रचण्‍ड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

किसानमैत्री नीतिका लागि प्रचण्डले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण

किसानमैत्री नीतिका लागि प्रचण्डले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण
क्रमभंग गरिरहनुपर्छ, एकै ठाउँमा घण्टी बजाएर कहिँ पुगिँदैन : प्रचण्ड

क्रमभंग गरिरहनुपर्छ, एकै ठाउँमा घण्टी बजाएर कहिँ पुगिँदैन : प्रचण्ड
वामपन्थी सहकार्य ढिला गर्नु गल्ती हुन्छ : प्रचण्ड

वामपन्थी सहकार्य ढिला गर्नु गल्ती हुन्छ : प्रचण्ड
प्रचण्डको सन्देश- समाजवादीहरूसँग एकता, एमालेसँग सहकार्य

प्रचण्डको सन्देश- समाजवादीहरूसँग एकता, एमालेसँग सहकार्य
राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएर हटाउन खोजिँदैछ : प्रचण्ड

राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएर हटाउन खोजिँदैछ : प्रचण्ड
कार्यकर्तालाई प्रचण्डले भने– एमालेसँग सहकार्य हुँदैछ, मेरो अन्तिम क्रमभंग हेरेर अघि बढ्नुस्

कार्यकर्तालाई प्रचण्डले भने– एमालेसँग सहकार्य हुँदैछ, मेरो अन्तिम क्रमभंग हेरेर अघि बढ्नुस्

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जेब्राक्रसमै गइरहेको छ पैदल यात्रुको ज्यान, जरिबानामा केन्द्रित छ सरकारको ध्यान

जेब्राक्रसमै गइरहेको छ पैदल यात्रुको ज्यान, जरिबानामा केन्द्रित छ सरकारको ध्यान
सडकले निलेका जिन्दगीहरू

सडकले निलेका जिन्दगीहरू
अत्यधिक चापमा ट्राफिक प्रहरी, एक ट्राफिकको भागमा १४०० सवारी

अत्यधिक चापमा ट्राफिक प्रहरी, एक ट्राफिकको भागमा १४०० सवारी
महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो

महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो
मनसुन जोखिम थेग्न कति तयार छन् ठूला राजमार्ग ?

मनसुन जोखिम थेग्न कति तयार छन् ठूला राजमार्ग ?
एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन
अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories
प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories
असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories
स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

8 Stories
६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित