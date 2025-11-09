अपडेट : पहिरो पन्छाएपछि खुल्यो बीपी राजमार्ग

३ साउन, काभ्रे । पहिरो पन्छाएपछि बीपी राजमार्गमा सवारी आवागमन सुरु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बीपी राजमार्गमा पर्ने काभ्रेको रोशी गाउँपालिकाका वडा नम्बर ७, ८ र ९ का विभिन्न स्थानमा पहिरो खस्दा सवारी आवागमन पूर्णरुपमा रोकिएको थियो ।
पहिरो पन्छाएपछि आज बिहान ७:४० बजेदेखि सवारी आवागमन जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बीपी राजमार्गको रोशी–७ अमलटारी मुनि गएको पहिरो तथा रोशी–९ पिन्थलीबेंशीमा झरेको लेदो हटाएपछि राजमार्गमा गाडी चल्न थालेको सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख सुमन योगेशले जानकारी दिए ।
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