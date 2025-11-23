काभ्रे-२ मा मतगणना सुरु

२२ फागुन, काभ्रे । काभ्रेपलाञ्चोकको क्षेत्र नम्बर २ मा मतगणना सुरु भएको छ । धुलिखेलको शैक्षिक तालिम केन्द्रको हलमा अहिले दिउँसो साढे ११ बजेबाट मतगणना सुरु भएको हो ।
काभ्रे-२ मा एमालेबाट अशोक ब्याञ्जु, र नेपाली कांग्रेसबाट मधुप्रसाद आचार्य उम्मेदवार छन् । १६ दलका प्रतिनिधि र ८ स्वतन्त्र गरी २४ जनाको उम्मेदवारी परेको यो क्षेत्रमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी बसुन्धरा हुमागाईं, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बदन भण्डारी, उज्यालो नेपाल पार्टीका ज्योत्सना सैँजु तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका रञ्जीव श्रेष्ठलगायत उम्मेदवार छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4