+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

काभ्रेका १३५ वडाबाट अनलाइन नागरिकता सिफारिस

0Comments
Shares
रासस रासस
२०८२ माघ २० गते ९:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गृह मन्त्रालयले लागू गरेको वडा तहबाट अनलाइन नागरिकता सिफारिस सेवा काभ्रेपलाञ्चोकमा पाँच महिनामा चार हजार १७७ जनालाई नागरिकता प्रदान गरेको छ।
  • अनलाइन सिफारिसले विवरणमा एकरुपता ल्याउँदै झन्झटिलो अवस्था हटाएको र झुटो विवरण पेस गर्नेमा सकस भएको छ।
  • चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म जिल्लामा चार हजार ३६१ जनाले नयाँ नागरिकता लिएका छन् भने पाँच हजार ४९२ जनाले प्रतिलिपि नागरिकता लिएका छन्।

२० माघ, काभ्रेपलाञ्चोक । गृह मन्त्रालयले लागू गरेको वडा तहबाट अनलाइन नागरिकता सिफारिस सेवा यहाँ प्रभावकारी बन्दै गएको छ । गत भदौ १ गतेदेखि लागू गरिएको उक्त सेवाअन्तर्गत जिल्लामा पाँच महिनामा चार हजार १७७ जनालाई नागरिकता प्रदान गरिएको छ ।

जिल्लाका सबै १३५ वडाबाटै एकसाथ अनलाइनबाट नागरिकता सिफारिस सुरु गरिएको हो । नागरिकताका लागि सदरमुकामस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनलाइन सिफारिस गर्नुअघि वडाहरूले आवश्यक कागजात अनलाइनमार्फत स्क्यान गरेर पेस गर्छन् ।

तिनै कागजात र अनलाइनबाट प्रिन्ट भएको सिफारिससहित सेवाग्राही नागरिक जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर सोही सिफारिसका आधारमा द्रुतगतिमा नागरिकले सेवा लिन्छन् ।

यस्तै वडाले अपलोड गरेको फाइल कोडका आधारमा व्यक्तिको ‘इन्ट्री’ गरेलगत्तै वडाबाट भरेको विवरणका आधारमा नागरिकता प्रिन्ट हुन्छ । सनाखत गर्नेको पूर्ण विवरण पनि त्यही लोड गरिएको हुन्छ । त्यसका अलावा जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफैँले पनि ती कागजातलाई स्क्यान गरेर अर्काे अभिलेख बनाउँछ र डिजिटलाइजेसनपछि कागजातलाई सुरक्षित राख्छ ।

अनलाइन सिफारिसका कारण एउटै काम फरकफरक निकायले पटकपटक गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदा विवरणमा एकरुपता र झन्झटिलो अवस्थाबाट नागरिक मुक्त हुने भएका छन् । झुटो विवरण पेस गरी नागरिकता लिनेलाई भने यो प्रणालीले निकै सकस बनाएको छ ।

कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत राजु शर्माका अनुसार अनलाइन सिफारिसका कारण व्यक्तिको विवरण सुरक्षित र कम त्रुटि भएका अभिलेख डिजिटलाइज भएका हुन् । ‘अभिलेखका लागि राखिएका कागजात सुरक्षित रहन्छन् र समयको बचत पनि भएको छ’, उनले भने । सेवामा द्रुतगति भएको, अभिलेखमा त्रुटि कम र विश्वास धेरै भएको उनको भनाइ छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले नागरिकतालगायत सेवामा नागरिकलाई झन्झटरहित बनाउने प्रयास गरिएको बताए । उनले जिल्लामा नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधानमा अनलाइन सेवा थप प्रभावकारी बनेको बताउँदै कागजात नपुगेका कारण नागरिकता नबन्ने भन्ने समस्या टरेको उल्लेख गरे । पाँचखाल नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष रामशरण दुलालले नागरिकता सिफारिसका लागि अनलाइन सेवा महत्त्वपूर्ण मानिएको बताए ।

यसैबीच चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म जिल्लामा छ महिनामा चार हजार ३६१ जनाले नयाँ नागरिकता लिएका छन् । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी नागरिकता सिफारिस धुलिखेल नपाबाट र सबैभन्दा कम खानीखोला गाउँपालिकाबाट भएको छ । इलाका प्रशासन कार्यालय महाभारतमा यो अवधिमा ३५५ वटा नागरिकता बनेका छन् । अनलाइन सेवाबाट भने ३२३ नागरिकता बनेका कार्यालयले जनाएको छ ।

नयाँभन्दा प्रतिलिपि लिनेको सङ्ख्या अधिक रहेको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासनको तथ्याङ्कअनुसार यस अवधिमा पाँच हजार ४९२ जनाले प्रतिलिपि नागरिकता लिएका छन् । यस्तै, यस अवधिमा २५ जनाले नागरिकता परित्याग गरेको गैरआवासीय नागरिकता १८ जनाले लिएको तथा चार जनाको नागरिकता रद्द भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

काभ्रे नागरिकता
लेखक
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

काभ्रेपलाञ्चोक-१ : कांग्रेसका गुणराजको उम्मेदवारी दर्ता

काभ्रेपलाञ्चोक-१ : कांग्रेसका गुणराजको उम्मेदवारी दर्ता
काभ्रे-१ र २ का लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना

काभ्रे-१ र २ का लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना
काभ्रेको फलामेटारमा कार्यरत प्रहरी हवल्दारको लडेर मृत्यु

काभ्रेको फलामेटारमा कार्यरत प्रहरी हवल्दारको लडेर मृत्यु
रोडाढुंगा उद्योगमा एस्काभेटरले खन्दा खस्यो पहिरो, एक जनाको मृत्यु, एक जना घाइते

रोडाढुंगा उद्योगमा एस्काभेटरले खन्दा खस्यो पहिरो, एक जनाको मृत्यु, एक जना घाइते
काभ्रेपलाञ्चोकमा सुन्तला उत्पादन १० प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण

काभ्रेपलाञ्चोकमा सुन्तला उत्पादन १० प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण
रतनखोलामा बेलिब्रिज बनेपछि तराईसँग जोडियो काभ्रेको डाँडापारी  

रतनखोलामा बेलिब्रिज बनेपछि तराईसँग जोडियो काभ्रेको डाँडापारी  

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories
एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories
७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित