काभ्रेपलाञ्चोक-१ : कांग्रेसका गुणराजको उम्मेदवारी दर्ता

- काभ्रेपलाञ्चोक-१ मा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव गुणराज मुक्तानको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ।
- उनको प्रस्तावकमा जिल्ला सभापति तीर्थ लामा र क्षेत्रीय सभापति दिनेश लामा रहेका छन्।
- फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ र आज उम्मेदवार मनोनयन भइरहेको छ।
६ माघ, काभ्रे । काभ्रेपलाञ्चोक-१ मा नेपाली कांग्रेसका गुणराज मुक्तानको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । उनी कांग्रेस जिल्ला सचिव हुन् । उनको प्रस्तावकमा जिल्ला सभापति तीर्थ लामा र क्षेत्रीय सभापति दिनेश लामा समर्थक छन् ।
फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनका लागि आज उम्मेदवार मनोनयन भइरहेको छ ।
