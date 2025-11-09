नास्पातीको मूल्य बढ्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले निर्धारण गरेको मूल्यसूचीअनुसार स्थानीय बजारमा लोकल नास्पातीको थोक मूल्य प्रतिकिलो २० रुपैयाँले बढेको छ।
- हिजो प्रतिकिलो औसत ८५ रुपैयाँमा किनबेच भएको नास्पातीको मूल्य आज बढेर औसत १ सय ५ रुपैयाँ पुगेको छ।
- आज आइतबारका लागि लोकल नास्पातीको थोक मूल्य न्यूनतम १ सय देखि अधिकतम १ सय १० रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ।
३ साउन, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा नास्पातीको मूल्य बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबारका लागि निर्धारण गरेको मूल्यसूची अनुसार लोकल नास्पातीको मूल्य बढेको देखिएको हो ।
आज लोकल नास्पातीको मूल्य प्रतिकिलो थोकमा २० रुपैयाँ बढेको छ । हिजो शनिबार नास्पाती प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम ८० देखि अधिकतम ९० र औसत ८५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । आज आइतबार भने प्रतिकिलो न्यूनतम १ सयदेखि अधिकतम १ सय १० र औसत १ सय ५ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4