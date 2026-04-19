नीर शाहले ‘प्रिन्स’ निर्देशन गर्ने

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- वरिष्ठ फिल्म निर्देशक नीर शाहले आफ्नो आगामी फिल्म ‘प्रिन्स’ को निर्देशन तथा निर्माण कार्य शुरू गर्नुभएको छ ।
- रेड चिल्ली फिन टेक प्रालिको ब्यानरमा बन्ने उक्त फिल्मको पहिलो गीतमा नीर शाहको शब्द र शम्भुजीत बासकोटाको संगीत रहेको छ ।
- फिल्मको पटकथा नीर शाह र शिवम अधिकारीले संयुक्त रूपमा लेखेका हुन् भने सौरभ लामाले छायांकन गर्ने निश्चित भएको छ ।
काठमाडौं । वरिष्ठ फिल्म निर्देशक, निर्माता तथा अभिनेता नीर शाहले आगामी फिल्म ‘प्रिन्स’ निर्देशन गर्ने भएका छन् । पहिलो गीतको रेकर्डिङसँगै उनले निर्माण थालेका हुन् ।
रेड चिल्ली फिन टेक प्रालिको ब्यानरमा निर्माण हुन लागेको फिल्मको पहिलो गीतमा शाहकै शब्द, शम्भुजीत बासकोटाको संगीत, शिव परियारको स्वर छ ।
पटकथालाई शाह र शिवम अधिकारीले संयुक्तरुपमा लेखेका हुन् । छायांकन सौरभ लामाले गर्नेछन् । पुष्कर लामा (प्रेम भोम्जन) लाइन प्रोड्युसरको रूपमा आबद्ध छन् ।
छायांकन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कलाकार तथा अन्य प्राविधिक टोलीको नाम भने उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ । शाहको पछिल्लो फिल्म ‘कमला मिस’ प्रदर्शन तयारीमा छ ।
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