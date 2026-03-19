+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

यस्तो छ नीर शाह निर्देशित ‘कमला मिस’ को पहिलो झलक

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ५ गते १५:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निर्देशक नीर शाहको आगामी फिल्म 'कमला मिस' २२ साउनदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ र निर्माताले पहिलो झलक सार्वजनिक गरेका छन्।
  • फिल्मको पोस्टरमा शीर्ष अभिनेत्री बास्ना तिमिल्सिनको मनोवैज्ञानिक पात्रको भाव देखाइएको छ र टिजर बिहीबार सार्वजनिक गरिने छ।
  • फिल्ममा नीर शाहसहित रमेश बुढाथोकी, शिवम सराफ क्षेत्री र भावना मगर लगायतको अभिनय छ र विजय मल्ल स्मृति प्रतिष्ठानका लागि उमा मल्लले निर्माण गरेका हुन्।

काठमाडौं । नीर शाह निर्देशित आगामी फिल्म ‘कमला मिस’ २२ साउनदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ । प्रदर्शन मिति घोषणा गर्दै निर्माताले फिल्मको पहिलो झलक सार्वजनिक गरेका छन् ।

पोस्टरमा शीर्ष अभिनेत्री बास्ना तिमिल्सिनको क्यारेक्टर लुक्स देख्न सकिन्छ । उनले निर्वाह गरेको पात्रको मनोवैज्ञानिक भाव पोस्टरमा प्रस्तुत गरिएको छ, जसले कथावस्तु गहिरो, रहस्यमय र संवेदनशील हुने संकेत गर्छ ।

टिजर बिहीबार दर्शकमाझ ल्याउने निर्देशक शाहको तयारी छ ।

मनोवैज्ञानिक कथामा आधारित फिल्ममा शाहको पनि प्रमुख भूमिका छ । उनीसँगै रमेश बुढाथोकी, शिवम सराफ क्षेत्री, आरभ दाहाल, भावना मगर, सुशान्त श्रेष्ठ, जयन्त रेग्मी, सुरेश थापा, राजन केसी र संजय खतिवडाको पनि अभिनय छ ।

विजय मल्ल स्मृति प्रतिष्ठानका लागि उमा मल्लले निर्माण गरेको फिल्मको कार्यकारी निर्माता उमेश मल्ल र चैतन्य प्रधान हुन् । विजय मल्लको कथामा आधारित फिल्मको पटकथा तथा संवाद शाह र प्रजल दुलालले संयुक्त रूपमा तयार पारेका हुन् ।

दशकपछि निर्देशनमा फर्किएका शाहले यसअघि ‘वासुदेव’, ‘पच्चीस वसन्त’, ‘राजमती’, ‘वसन्ती’, ‘मसान’ र ‘सेतोबाघ’ जस्ता चर्चित चलचित्र निर्देशन गरिसकेका छन् ।

कमला मिस नीर शाह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित