नीर शाह निर्देशित ‘कमला मिस’ २२ साउनदेखि

- निर्देशक नीर शाहको फिल्म 'कमला मिस' २२ साउनमा रिलिज हुने भएको छ।
- फिल्मलाई एप्पल इन्टरटेन्मेन्ट, रीच इन्टरटेन्मेन्ट र एफडी कम्पनीले वितरण गर्नेछन्।
- फिल्मको कथा विजय मल्लको मौलिक कथा हो र पटकथा शाह, प्रजल दुलाल र सुगम दुलालले तयार पारेका छन्।
काठमाडौं । नीर शाह निर्देशित फिल्म ‘कमला मिस’को प्रदर्शन मिति घोषणा भएको छ । वितरक कम्पनीसँग निर्माताको सम्झौतापछि २२ साउनलार्ई रिलिज डेट तय गरिएको हो ।
यो फिल्मलाई एप्पल इन्टरटेन्मेन्ट, रीच इन्टरटेन्मेन्ट र एफडी कम्पनीले वितरण गर्नेछन् ।
मनोवैज्ञानिक कथावस्तुमा आधारित फिल्ममा शाहसँगै रमेश बुढाथोकी, बास्ना तिमिल्सिना, शिवम क्षेत्री, आरभ दाहाल, भावना मगर, कृष्ण मुरारी ढुंगेल, सुशान्त श्रेष्ठ, जयन्त रेग्मी, सुरेश थापा, राजन केसी र सञ्जय खतिवडाको अभिनय छ ।
विजय मल्ल स्मृति प्रतिष्ठान का लागि उमामल्ल ले निर्माण गरेको फिल्मको कार्यकारी निर्मातामा उमेश मल्ल र चैतन्य प्रधान छन् । लाइन प्रोड्युसर पुष्कर लामा हुन् ।
मौलिक कथा विजय मल्लको हो । एडप्टेड स्क्रिनप्ले (पटकथा) तथा संवाद शाह, प्रजल दुलाल र सुगम दुलालले संयुक्त रूपमा तयार पारेका छन् ।
शिवराम श्रेष्ठको छायांकन, युग भुसालको संगीत तथा रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी छ । निर्माण व्यवस्थापन भोला सुबेदीले सम्हालेका छन् भने मुख्य सहायक निर्देशक सागर बोहरा हुन् ।
