+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

७२ वर्षमा उत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड जितेपछि नीर शाह : अभिनयलाई उमेरले हेर्नु हुँदैन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ५ गते १६:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वरिष्ठ चलचित्रकर्मी नीर शाहले ७२ वर्षको उमेरमा चलचित्र 'परान'बाट उत्कृष्ट अभिनेताको राष्ट्रिय चलचित्र अवार्ड जितेका छन् ।
  • निर्देशन, खलपात्र र कमेडी विधामा अवार्ड जितेका शाहले मुख्य अभिनेता विधामा पहिलोपटक अवार्ड पाएका हुन् ।
  • अवार्ड पाएपछि शाहले भने, “काम र पेशा पुरस्कृत हुँदा खुसी नहुने त कुरै भएन ।”

काठमाडौं । नीर शाहले ७२ वर्षको उमेरमा उत्कृष्ट अभिनेतातर्फ राष्ट्रिय चलचित्र अवार्ड जिते । फिल्म ‘परान’मा शक्तिशाली भूमिका निर्वाह गरेका शाहका लागि यो शीर्ष अभिनेता (प्रोटागोनिस्ट) तर्फ करिअरकै पहिलो अवार्ड थियो ।

निर्देशकको रुपमा प्रसिद्ध शाहले निर्देशन, खलपात्र र कमेडी विधामा अवार्ड जितेपनि शीर्ष अभिनेता विधामा पाएको यो पहिलो अवार्ड हो । विशाल बजारको लायन्स क्लबबाट सुरु भएको नेपाली फिल्म अवार्डको इतिहास राष्ट्रिय चलचित्र अवार्डसम्म आइपुग्दा शाहले पाएको यो सम्मान आफैमा अर्थपूर्ण पनि छ ।

अर्थपूर्ण यसअर्थमा कि, मूलधारको फिल्मले ब्याख्या गर्नेजस्तो नायकत्व र स्टारडमको नभएर यसपटक पात्रको सम्मान भएको अर्थमा लिन सकिन्छ । जसलाई लिएर शाह आफैले उत्साह समेत व्यक्त गरे ।

‘३० को दशकमा मैले वासुदेवबाट पहिलोपटक उत्कृष्ट निर्देशनमा अवार्ड पाएको थिएँ । त्यतिबेला एकदम खुसी भएको थिएँ । अहिले पनि त्यत्तिकै खुुसी छु’ शाहले अनलाइनखबरसँग भने, ‘काम र पेशा पुरस्कृत हुँदा खुसी नहुने त कुरै भएन ।’

‘यो भूमिकाको लागि जजसले मिहेनत गर्नुभएको थियो, सबैजना अवार्डको भागिदार हुनुहुन्छ’ उनले भने, ‘आफ्नो भूमिका राम्रोसँग गर्न सकेको कारणले पाएको हुँ जस्तो लाग्छ । यसले ऊर्जा निश्चय नै थप्छ तर, जीवनको करिअर क्लाइमेक्समा पुगेजस्तो चाहिँ अझै भएको छैन । मैले परानको क्यारेक्टर निर्वाह गर्नु नै ठूलो कुरा हो । दर्शकको अवार्ड नै ठूलो कुरा हो ।’

उनले अघि भने, ‘यसले अभिनय कलाप्रतिको मेरो समर्पणलाई बढावा दिने वा घटाउने काम चाहिँ गरेको छैन । जुन प्रकारको हर्षको अनुभूति हुन्छ, त्यो चाहिँ भएको छ ।’ उनले अभिनयलाई उमेरको दृष्टिकोणले हेर्न नहुने बताए ।

‘परानको रोल त्यही उमेरको मान्छेले खेल्ने हो । उसले खेलेको भूमिकालाई न्याय गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने कोणबाट हेर्नुपर्छ’ उनले भने ।

नीर शाह राष्ट्रिय चलचित्र अवार्ड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले

संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले
देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?
परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं

परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं
बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना

बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना
‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’

‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories
मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

13 Stories
विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

10 Stories
विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित