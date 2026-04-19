बाजुरामा बस्तीमा पस्यो बाढी, १३ परिवारको उद्धार

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- बाजुराको बडिमालिका–९ मा सेलागाड र बाउली खोलाको बाढी बस्तीमा पसेपछि जोखिममा परेका १३ परिवारलाई प्रहरीले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेको छ ।
- बाजुराकी डिएसपी शैलेश्वरी बोहराले जोखिममा रहेका तीन घरका परिवारलाई स्थानीयकै सुरक्षित घरमा राखिएको जानकारी दिइन् ।
- अविरल वर्षाका कारण बडिमालिका–६ र कारागार नजिक पहिरो खस्दा जिल्लाका मुख्य सडकहरू पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएका छन् ।
८ साउन, धनगढी । बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका–९ को सेलागाड खोला र बाउली खोलाको दोभान नजिकैबाट बस्तीमा बाढी पसेको छ । बाढी बस्तीमा पसेपछि जोखिममा परेका १३ परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ ।
बाजुराकी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) शैलेश्वरी बोहराका अनुसार बिहीबार राति नै जोखिममा परेका घरका सामानसहित उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा राखिएको हो । उनीहरुलाई तत्काल नजिकै सुरक्षित अवस्थामा रहेका स्थानीयकै घरमा राखिएको डिएसपी बोहराले जानकारी दिइन् ।
१३ मध्ये तीन घर भने बाढीको उच्च जोखिममा छन् ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले हालै सार्वजनिक गरेको ‘विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८३’ अनुसार बाजुरामा १०० बढी गाउँ बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा छन् ।
सडक पनि अवरुद्ध
यसैबीच अविरल वर्षाका कारण खसेको पहिरोले बाजुराका दुई ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएको छ । बडिमालिका नगरपालिका–६ र जिल्ला कारागार पछाडि पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
अवरुद्ध सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
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