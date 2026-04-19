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काठमाडौं उपत्यकामा शंकास्पद गतिविधि गरेको आरोपमा २४ घण्टामा ११५ जना पक्राउ

१ हजार ८३ जना चालक ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ८ गते ८:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं उपत्यकामा शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न १ सय १५ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
  • प्रहरीले गत २४ घण्टामा २८ जना फरार प्रतिवादीहरूलाई पनि पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
  • ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने १ हजार ८३ चालक कारबाहीमा परेका छन् भने मदिरा सेवन गर्ने लगायतलाई सचेतना कक्षा अनिवार्य गरिएको छ ।

८ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाबाट गत २४ घण्टामा शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न ११५ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

सबैभन्दा धेरै काठमाडौंबाट १०८ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । ललितपुरबाट ७ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

उपत्यकाका विभिन्न प्रहरी युनिटको नियन्त्रणमा रहेका सबैमाथि अनुसन्धान भइरहेको काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैगरी २८ जना फरार प्रतिवादीलाई पनि गत २४ घण्टामा नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

१ हजार ८३ जना चालक ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा

काठमाडौं उपत्यकामा गत २४ घण्टामा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने १ हजार ८३ जना चालकहरू ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा परेका छन् ।

जसमा तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउने ५५ जना, सडक तथा फुटपाथमा पार्किङ गर्ने ६३ जना र रातो बत्तीको उल्लंघन गर्ने ४८ जना चालक कारबाहीमा परेका हुन् ।

यसैगरी मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउँदै गरेका ४९ जना, अनावश्यक हर्न बजाउने ३३ जना, अवस्था ठिक नभएका सवारी साधन चलाउने ४९ जना र जथाभावी यात्री चढाउने तथा ओराल्ने २८ जना चालकहरू पनि कारबाहीमा परेका छन् ।

मदिरा पिएर सवारी साधन चलाउँदा, सडक लेन र रातो बत्तीको उल्लंघन गर्दा र तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउँदा कारबाहीमा परेका चालकहरूलाई ट्राफिक सचेतना कक्षा अनिवार्य गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा हिजो २३४ जना चालकहरू ट्राफिक सचेतना कक्षामा सहभागी भएका छन् ।

काठमाडौँ उपत्यका शंकास्पद गतिविधि
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