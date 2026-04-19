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मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन

गाडी धनी रवि जयसवालबाट गृहमन्त्री सुधन स्वयं लाभग्राही देखिएको अवस्थामा अब रास्वपाले उनीमाथि कस्तो प्रकारको कारबाही गर्छ, अनि यसरी मिडियाका गेट छेक्न उद्धत हुने व्यक्तिविरुद्ध कस्तो प्रकारको कानुनी कारबाही हुन्छ, यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

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आदित्य नेपाल आदित्य नेपाल
२०८३ साउन ५ गते १३:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको गेटमा राखिएको बा प्रदेश–०१ ०३४ च ८४८० नम्बरको गाडी गृहमन्त्री सुधन गुरूङको स्कर्टिङमा प्रयोग भएको पुष्टि भएको छ।
  • गृहमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव जेम्स कार्कीले गृहमन्त्रीले रवि जयसवालको उक्त गाडी चितवन महाधिवेशन र नाकामा छड्के गर्न जाँदा प्रयोग गरेको स्वीकार गरेका छन्।
  • मिडिया हाउस अगाडि शंकास्पद गाडी राख्ने कार्यमा गृह मन्त्रालय सम्बद्ध व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।

५ साउन, काठमाडौं। असार २९ गते कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको गेट अगाडि शंकास्पद रूपले राखिएको बा प्रदेश–०१ ०३४ च ८४८० नम्बरको गाडी गत असार ७ गतेदेखि चितवनमा भएको रास्वपा महाधिवेशनमा गृहमन्त्री सुधन गुरूङका लागि प्रयोग भएको तथ्य खुलेको छ।

बिहान ७ बजेतिर मास्क र कालो चस्मा लगाएर आएका एक शंकास्पद व्यक्तिले कान्तिपुर कार्यालयअगाडि गाडी पार्क गरी भागेको प्रत्यक्षदर्शीले त देखेका थिए नै, कान्तिपुर अगाडि जडान भएको सीसी टिभीले समेत उजागर गरेको थियो ।

कान्तिपुरसँगसँगै बुद्धनगरस्थित अनलाइनखबर र मध्यबानेश्वरस्थित हिमालय टेलिभिजनको अगाडि पनि त्यसदिन शंकास्पद गाडी तेर्स्याइएको थियो। शंकास्पद गाडी राखिएको सूचना बाहिरिएपछि ती गाडीहरूलाई प्रहरीले क्रेनको सहायताले हटाइदिन अनुरोध गरिएको थियो । तर प्रहरीले अनेक बहाना गरेपछि कान्तिपुर आफैंले क्रेन बोलाएको थियो ।

त्यो दिन प्रहरीले गाडी हटाउन कुनै अग्रसरता लिन नखोज्नु नै अनौठो रहेकाे विभिन्न सन्चारकर्मीहरुले हामीलाई जानकारी गराएका छन् ।

त्यही गाडीले चितवन महाधिवेशनमा गृहमन्त्री गुरूङले चढेको सूचना प्राप्त हुनासाथ अनलाइनखबरले उनी चितवन पुगेकै दिनदेखि उनले ‘मुभमेन्ट’ गरेका एक दर्जन भिडियो फुटेजहरू ‘भेरीफाइ’ गरेको छ । ती भिडियोमा बा प्रदेश-०१ ०३४ च ८४८० नम्बरको गाडी त्यो दिन स्पष्ट रूपमा गृहमन्त्री गुरूङ हिँडडुल गर्दा वरपर एस्कर्टिङमा भएको देखिन्छ । अनि गुरुङ स्वयंले उक्त गाडी प्रयोग गरेको थाहा हुन्छ ।

यही नम्बर प्लेटको गाडी गृहमन्त्री गुरूङले असार १४ गते पनि हेटौंडाबाट बाराको पथलैयासम्म प्रयोग गरेका थिए । बाराकै एक प्रहरी अधिकृतले नाम नखुलाउने सर्तमा यो कुराको पुष्टि गरेका छन्। उनले भने, ‘गृहमन्त्रीज्यू कुनै औपचारिक जानकारी दिएर त आउनुभएको थिएन, तर हामीले थाहा पाएपछि गाडीको डिटेल बुझेका थियौँ। कालो रङको जेको ब्रान्डको जे सिक्स्टी , बा प्रदेश–०१ ०३४ च ८४८० नम्बरको थियो। तर, पछि पूर्वतिर जान लाग्दा उहाँले गाडी बदल्नु भएको जानकारी आयो ।’

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको एस्कर्टिङमा चितवनमा देखिएको यही गाडी कान्तिपुरको गेट अगाडि पार्क गरिएको थियो ।

औपचारिक जानकारीका लागि अनलाइनखबरले बारा प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश सापकोटालाई सम्पर्क गर्‍यो । तर सापकोटाले आफूलाई यो विषयबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘हामीलाई यस्तो विषयको जानकारी हुँदैन । आउनुभएको थियो, तर म त्यहाँ खटिएको थिएन’, उनले भने।

हेटौंडाबाटै कालो रङको थार चढेकाले अनलाइनखबरले मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधवप्रसाद काफ्लेसँग पनि यो विषयमा जानकारी लिएको छ। तर काफ्ले यो विषय आफूलाई थाहा नभएको भन्दै पन्छिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी मिडिया हाउस अगाडि गाडी तेर्स्याउने काम गृह मन्त्रालय सम्बद्ध व्यक्तिहरूबाटै भएको बताउँछन्। ती अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सुरूमा हाम्रै सचिवालयबाट भएको सूचनाहरू आयो। तर खास कुरा बुझ्दा त्यो गृहमन्त्री ज्यूकै निर्देशनमा भएको चाल पायौँ। जे भयो एकदम गलत भयो।’

गृहमन्त्री गुरूङले यो गाडी कति दिनसम्म प्रयोग गरे भनेर बुझ्न अनलाइनखबरले गाडी मालिक रवि जयसवाललाई सम्पर्क गरेको थियो। तर, उनको फोन ‘आउट अफ सर्भिस’ बताइरहेको छ।

वायाँबाट– अनलाइनखबर, कान्तिपुर र हिमालय टिभीका मेन गेट अगाडि २९ असारमा शंकास्पद ढंगले पार्क गरिएका गाडी । पछि यी गाडीहरु प्रहरीले क्रेनको सहायताले हटाएको थियो ।

गृहमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव जेम्स कार्कीसँग पनि यो विषयमा प्रतिक्रिया लिन अनलाइनखबरले सम्पर्क गरेको थियो। उनले बा प्रदेश०१ ०३४ च ८४८० नम्बरको गाडी गृहमन्त्रीले पटकपटक प्रयोग गरेको स्वीकारेका छन्। उनले गुरूङले यो गाडी चितवन महाधिवेशनताका पनि प्रयोग गरेको स्वीकारे। ‘महाधिवेशनमा गृहमन्त्रीको आफ्नै गाडी उपलब्ध नभएको कारण त्यो गाडी चढ्नुभएको थियो,’ कार्कीले अनलाइनखबरसँग भनेनाकामा छड्के गर्न जाँदा आफ्नो गाडी चिन्छन् भनेर उहाँले हाम्रै पार्टीका रवि जयसवालको गाडी प्रयोग गर्नुभएको हो ।’

रवि जयसवाल रास्वपाका नेता हुन् । रास्वपाको अघिल्लो कार्यसमिति रहेका बेला पार्टीमा भित्रिएका उनी अहिले गृहमन्त्री निकट छन् ।

यो घटनामा गृहका उच्चपदस्थ व्यक्तिकै ढाडसमा भएको त रास्वपाकै नेताहरूले पनि संकेत गरिरहेका छन् । रास्वपा महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले नै विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त घटना आपत्तिजनक भएको बताएका थिए । सभापति रवि लामिछानेले संसद् परिसरमा पत्रकारहरूसँग पनि यो घटनामा जोसुकै संलग्न भए पनि कार्बाही हुने बताएका थिए । अब रास्वपाले कस्तो प्रकारको कारबाही गर्छ, अनि यसरी मिडियाका गाडी छेक्न उद्धत हुने व्यक्तिविरुद्ध कस्तो प्रकारको कानुनी कारबाही हुन्छ, यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

पूर्वसहमहामन्त्री समेत रहेका रास्वपाका सांसद मनिष झाले त यस्तो शैलीले राजकाज चल्छ ? भन्दै सिधै सरकार संरक्षित व्यक्तिहरूको संलग्नतामा उक्त कार्य भएको जस्तो संकेत गरेका थिए ।

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लेखक
आदित्य नेपाल

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