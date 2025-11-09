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ब्राउजरमा पनि चल्न थाल्यो फेसबुक

आइतबार अपरान्ह एक्कासि ब्राउजरमा डाउन भएको फेसबुक चल्न थालेको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ३ गते १५:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फेसबुकमा आएको प्राविधिक समस्याका कारण १ घण्टाभन्दा बढी समय अवरुद्ध रहेको सेवा करिब सवा ३ बजेदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ।
  • फेसबुकले साइटमा आएको समस्याका कारण सेवा अवरुद्ध भएको जानकारी दिएको थियो।
  • आइतबार अपरान्ह अचानक डाउन भएको फेसबुक सेवा करिब १ घण्टापछि नियमित रूपमा चल्न थालेको हो।

३ साउन, काठमाडौं । आइतबार अपरान्ह एक्कासि ब्राउजरमा डाउन भएको फेसबुक चल्न थालेको छ । १ घण्टा बढी समस्या आएको फेसबुक करिब सवा ३ बजेपछि चल्न थालेको हो ।

यसअघि फेसबुकले साइटमा आएको समस्याका कारण नचलेको भनेको थियो ।

फेसबुक
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