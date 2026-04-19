फेसबुक र इन्स्टाग्राममा लाइभ सपिङ र एआई एड फिचर थपियो

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- मेटाले फेसबुक र इन्स्टाग्राममा लाइभ ब्रोडकास्टभित्र सपिङ बढाउन नयाँ एआई-पावर्ड विज्ञापन प्रणाली र अपडेटहरू ल्याएको छ।
- उपभोक्ता सुरक्षा र गोपनीयता सुदृढ गर्न मेटाले अस्थायी वान-टाइम कार्ड नम्बर जेनेरेट गर्ने भर्चुअल कार्ड प्रणाली लागू गरेको छ।
- मेटाले एफिलिएट मार्केटिङ साझेदारी विस्तार गर्दै भारतसहितका विभिन्न देशमा क्रिएटरहरूलाई कमिसन कमाउने अवसर उपलब्ध गराएको छ।
मेटाले आफ्नो फेसबुक र इन्स्टाग्राम प्ल्याटफर्ममा नयाँ अपडेटहरूको घोषणा गरेको छ। यी नयाँ अपडेटहरू लाइभ ब्रोडकास्ट भित्र सपिङ एक्टिभिटी बढाउनमा केन्द्रित छन्। कम्पनीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सद्वारा सञ्चालित विज्ञापन प्रणालीमा पनि सुधार गरेको छ। यसले अडियन्स रेस्पोन्सलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेछ।
मेटाले आफ्नो ‘लाइभ भिडियो एड्स’ लाई इन्स्टाग्राममा विस्तार गरेको छ। यो एड्स फेसबुकमा भने ग्लोबल रोलआउट भएको छ। यो नयाँ एक्स्टेन्सनले ब्रोडकास्टर्सहरूलाई थप मद्दत पुर्याउनेछ। उनीहरूले इन-स्ट्रिम सपिङ एक्टिभिटी बढाउन सक्नेछन्। मेटाले लाइभ कमर्स प्ल्याटफर्महरूसँग पनि सहकार्य गरेको छ। यसमा कमेन्टसोल्ड , फायरवर्क , लाइभमीअप , स्प्री र टकसपलाइभ सामेल छन्।
फेसबुकमा नयाँ लाइभ सपिङ टुल्स पनि थपिएका छन्। यसको मद्दतले मार्केर्टसहरूले ब्रोडकास्टकै समयमा धेरै वटा प्रडक्टहरू डिस्प्ले गर्न सक्नेछन्। भ्युअर्सले लाइभ स्ट्रिम नछोडिकन प्रडक्ट ब्राउज गर्न सक्नेछन्। उनीहरूले प्राइसिङ पनि चेक गर्न पाउनेछन्।
मेटाले सेक्युुरिटी र कन्जुमर कन्फिडेन्स बढाउन ‘भर्चुअल कार्ड्स’ को सपोर्ट ल्याएको छ। सपर्सहरूले आफ्नो एभेलेबल मास्टरकार्ड वा भिसा अकाउन्ट प्रयोग गर्न सक्नेछन्। उनीहरूले त्यहाँबाट अस्थायी वान-टाइम कार्ड नम्बरहरू जेनेरेट गर्नेछन्। यसले गर्दा बिजनेशहरूसँग सिधै क्रेडिट कार्ड डिटेल्स सेयर गर्नु पर्दैन। यो प्रविधिले ट्रान्ज्याक्सनलाई थप सुरक्षित बनाउनेछ।
मेटाले आफ्नो एफिलिएट मार्केटिङ पार्टनरशिपलाई पनि विस्तार गरेको छ। अब फेसबुक एफिलिएट पार्टनर्सहरूका लागि इन्डियामा फ्लिपकार्ट उपलब्ध हुनेछ। ब्राजिल र मेक्सिकोमा मेर्काडो लिब्रे उपलब्ध हुनेछ। एशियन मुलुकका फेसबुक क्रिएटरहरूका लागि लाजाडा चाँडै उपलब्ध गराइनेछ। इन्डियाका इन्स्टाग्राम क्रिएटरहरूका लागि फ्लिपकार्ट चाँडै उपलब्ध हुनेछ।
यो अपडेटपछि क्रिएटरहरूले यी बिजनेशका एफिलिएट प्रडक्ट लिंकहरू सिधै आफ्नो कन्टेन्टमा राख्न पाउनेछन्। क्रिएटरहरूले सेल्सका आधारमा कमिसन कमाउन सक्नेछन्। २२ वटा देशका क्रिएटरहरूले अब इन्स्टाग्राममा सिधै विजनेश क्याटलगबाट प्रडक्टहरू सर्च र ट्याग गर्न सक्नेछन्।
मेटाले सेल्स क्याम्पेनहरूमा प्रडक्ट डाटा प्रयोग गर्ने शैलीलाई पनि अपडेट गरेको छ। अब एड्भरटाइजर्सहरूले म्यानुअल रूपमा एड टाइप्सरोजिरहनु पर्दैन। उनीहरूले केवल आफ्नो प्रडक्ट डाटा र क्रिएटिभ एसेट उपलब्ध गराए पुग्छ।
बाँकी काम मेटाको एआई एड्स सिस्टमले गर्नेछ। एआईले प्रत्येक भ्युअरको इन्ट्रेस्ट अनुसार रियल-टाइममा बेस्ट-पर्फोमिङ एड एसेम्बल गरेर देखाउनेछ। टिकटक जस्ता प्रतिस्पर्धी एपहरूले लाइभ कमर्सलाई जोड दिइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा मेटाको यो नयाँ एआई-पावर्ड प्रडक्ट म्याचिङ विज्ञापनदाताका लागि निकै मूल्यवान् साबित हुन सक्छ।
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