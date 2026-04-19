इन्स्टामा पुराना पोस्टहरूलाई इच्छा अनुसार अगाडि राख्न मिल्ने ‘ग्रिड रिअर्डरिङ’ फिचर थपियो

इन्स्टाग्रामले आफ्ना प्रयोगकर्ताका लागि लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको एउटा महत्त्वपूर्ण फिचर सार्वजनिक गरेको छ ।
कम्पनीले जुन ८ तारिख सोमबारका दिनदेखि प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्नो प्रोफाइल ग्रिडमा रहेका पोस्टहरूलाई पहिलो पटक आफ्नो इच्छा अनुसार ‘रिअरेन्ज’ गर्ने अनुमति दिएको हो ।
यसअघि इन्स्टाग्राम प्रोफाइलमा पोस्टहरू केवल समयक्रम (क्रोनोलोजिकल अर्डर) अनुसार मात्र देखिने गर्थे। तर यस नयाँ ‘ग्रिड रिअर्डरिङ’ फिचरको आगमनसँगै प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो प्रोफाइलको स्वरूप कस्तो देखाउने भन्ने कुरामा पूर्ण नियन्त्रण पाएका छन् ।
मेटा कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो जीवनको नयाँ अध्यायलाई हाइलाइट गर्न, पुराना सामग्रीहरूलाई पुनः अगाडि ल्याउन वा आफ्ना मुख्य प्रोजेक्टहरू प्रदर्शन गर्न यो फिचर निकै उपयोगी हुनेछ ।
यो फिचर कसरी प्रयोग गर्ने ?
प्रयोगकर्ताले आफ्नो प्रोफाइलमा गइ कुनै पनि पोस्टलाई केही बेर थिचेर (लांग प्रेस) राख्नुपर्छ। त्यसपछि देखिने पप-अप मेनुमा ‘रिअर्डर ग्रिड’ विकल्प चयन गरी पोस्टहरूलाई आफूलाई मन पर्ने स्थानमा ड्रयाग गरेर मिलाउन सकिन्छ । यद्यपि, प्रोफाइलको सबैभन्दा माथि ‘पिन’ गरेर राखिएका पोस्ट र रील्सहरू भने साबिककै स्थानमा रहनेछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4