कसैलाई ब्लक वा अनफ्रेन्ड नगरी फेसबुक फिडबाट हटाउन चाहनुहुन्छ?

१२ असार, काठमाडौं । ‘टेक अ ब्रेक’ टुल फेसबुकको एउटा यस्तो गोपनीयता सम्बन्धी फिचर हो ।
यो फिचरले अनफ्रेन्ड वा ब्लक नगरिकन नै कुनै निश्चित व्यक्तिको पोस्ट र ट्याग गरिएका तस्बिरहरूलाई मुख्य न्युज फिड मा देखाउन बन्द गर्छ।
यसले ती व्यक्तिलाई तपाईंको ‘रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट’ मा राखिदिन्छ। यसको अर्थ तपाईंले उनीहरूलाई ट्याग नगरेसम्म वा पोस्टलाई पब्लिक नगरेसम्म उनीहरूले तपाईंका निजी पोस्टहरू देख्न पाउने छैनन्।
यो फिचर कसरी अन गर्ने ?
ती व्यक्तिको प्रोफाइल पेजमा जानुहोस्।
उनीहरूको प्रोफाइल तस्बिरमुनि रहेको फ्रेन्ड्स बटनमा ट्याप वा क्लिक गर्नुहोस्।
मेनुबाट टेक अ ब्रेक (Take a break) विकल्प छनोट गर्नुहोस्।
त्यसपछि तपाईंको स्क्रिनमा तीनवटा विकल्पहरू देखिनेछन्:
सी लेस अफ [नेम]’स प्रोफाइल: (See less of [Name]’s profile): यसले उनीहरूका पोस्टहरूलाई तपाईंको फिडबाट लुकाउँछ र उनीहरूलाई म्यासेज गर्न वा ट्याग गर्न आउने सुझावहरूलाई बन्द गरिदिन्छ।
लिमिट ह्वाट [नेम] विल सी (Limit what [Name] will see): यसले ती व्यक्तिलाई तपाईंको ‘रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट’ (Restricted List) मा राख्छ। यसको अर्थ तपाईंले आफ्ना पोस्टहरू पब्लिक नगरेसम्म वा उनीहरूलाई ट्याग नगरेसम्म उनीहरूले तपाईंका पोस्टहरू देख्न पाउने छैनन्।
एडिट हु क्यान सी पास्ट पोस्ट्स (Edit who can see past posts): यसले तपाईं र ती व्यक्ति सँगै ट्याग भएका पुराना पोस्ट, तस्बिर वा स्टेटस अपडेटहरूलाई लुकाउने सुविधा दिन्छ।
आफ्नो आवश्यकता अनुसारका विकल्पहरू छनोट गर्नुहोस् र सेभमा क्लिक गर्नुहोस्।
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