+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कसैलाई ब्लक वा अनफ्रेन्ड नगरी फेसबुक फिडबाट हटाउन चाहनुहुन्छ?

यो फिचरले अनफ्रेन्ड वा ब्लक नगरिकन नै कुनै निश्चित व्यक्तिको पोस्ट र ट्याग गरिएका तस्बिरहरूलाई मुख्य न्युज फिड मा देखाउन बन्द गर्छ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १० गते १९:४५

१२ असार, काठमाडौं । ‘टेक अ ब्रेक’ टुल फेसबुकको एउटा यस्तो गोपनीयता सम्बन्धी फिचर हो ।

यो फिचरले अनफ्रेन्ड वा ब्लक नगरिकन नै कुनै निश्चित व्यक्तिको पोस्ट र ट्याग गरिएका तस्बिरहरूलाई मुख्य न्युज फिड मा देखाउन बन्द गर्छ।

यसले ती व्यक्तिलाई तपाईंको ‘रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट’ मा राखिदिन्छ। यसको अर्थ तपाईंले उनीहरूलाई ट्याग नगरेसम्म वा पोस्टलाई पब्लिक नगरेसम्म उनीहरूले तपाईंका निजी पोस्टहरू देख्न पाउने छैनन्।

यो फिचर कसरी अन गर्ने ?

ती व्यक्तिको प्रोफाइल पेजमा जानुहोस्।

उनीहरूको प्रोफाइल तस्बिरमुनि रहेको फ्रेन्ड्स बटनमा ट्याप वा क्लिक गर्नुहोस्।

मेनुबाट टेक अ ब्रेक (Take a break) विकल्प छनोट गर्नुहोस्।

त्यसपछि तपाईंको स्क्रिनमा तीनवटा विकल्पहरू देखिनेछन्:

सी लेस अफ [नेम]’स प्रोफाइल: (See less of [Name]’s profile): यसले उनीहरूका पोस्टहरूलाई तपाईंको फिडबाट लुकाउँछ र उनीहरूलाई म्यासेज गर्न वा ट्याग गर्न आउने सुझावहरूलाई बन्द गरिदिन्छ।

लिमिट ह्वाट [नेम] विल सी (Limit what [Name] will see): यसले ती व्यक्तिलाई तपाईंको ‘रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट’ (Restricted List) मा राख्छ। यसको अर्थ तपाईंले आफ्ना पोस्टहरू पब्लिक नगरेसम्म वा उनीहरूलाई ट्याग नगरेसम्म उनीहरूले तपाईंका पोस्टहरू देख्न पाउने छैनन्।

एडिट हु क्यान सी पास्ट पोस्ट्स (Edit who can see past posts): यसले तपाईं र ती व्यक्ति सँगै ट्याग भएका पुराना पोस्ट, तस्बिर वा स्टेटस अपडेटहरूलाई लुकाउने सुविधा दिन्छ।

आफ्नो आवश्यकता अनुसारका विकल्पहरू छनोट गर्नुहोस् र सेभमा क्लिक गर्नुहोस्।

फेसबुक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

फेसबुक र इन्स्टाग्राममा लाइभ सपिङ र एआई एड फिचर थपियो

फेसबुक र इन्स्टाग्राममा लाइभ सपिङ र एआई एड फिचर थपियो
फेसबुकमा ‘एआई मोड’ सर्च फिचर : ग्रुप र रिल्सका कमेन्ट खोजेर एआईले उत्तर दिने

फेसबुकमा ‘एआई मोड’ सर्च फिचर : ग्रुप र रिल्सका कमेन्ट खोजेर एआईले उत्तर दिने
दुई करोड प्रयोगकर्ताले किन छाडे फेसबुक र इन्स्टाग्राम ?

दुई करोड प्रयोगकर्ताले किन छाडे फेसबुक र इन्स्टाग्राम ?
प्रहरीको फेसबुक सूचना, नहेरे पछि परिन्छ

प्रहरीको फेसबुक सूचना, नहेरे पछि परिन्छ
फेसबुकका १६ हजार कर्मचारीले जागिर गुमाउँदै

फेसबुकका १६ हजार कर्मचारीले जागिर गुमाउँदै
प्रश्नहरूको यात्रा : एउटा फेसबुक पोस्टदेखि विशेष अदालतसम्म

प्रश्नहरूको यात्रा : एउटा फेसबुक पोस्टदेखि विशेष अदालतसम्म

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले

संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले
देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories
बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories
गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories
के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित