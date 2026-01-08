+
जथाभावी पार्किङमा राखिएका १५ बस कारबाहीमा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २१ गते १३:५२

२१ माघ, काठमाडौं । जथाभावी पार्किङमा राखिएका १५ वटा बसलाई प्रहरीले कारबाही गरेको छ ।

बाटो इजाजत अनुसारको गन्तव्यसम्म नगई जथाभावी पार्किङ गरी राखिएका १५ वटा लामो रुटका रात्रिकालीन बसलाई कारबाही गरिएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए ।

लामो रुटका रात्रिकालीन बसलाई विशेष चेकिङ गर्दा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएर यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ७५ अनुसारको कसुरमा सोही ऐनको दफा १६० को उपदफा २ ख अनुसार कारबाही गरिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार उक्त कसुर विपरीत काम गर्ने सवारी साधनलाई १ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

पार्किङ बस
