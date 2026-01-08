+
न्यायाधीश नियुक्ति नगर्न भन्दै न्याय परिषद्‌मा आयोगले पठायो पत्र

२०८२ माघ २१ गते १३:३१

२१ माघ, काठमाडौं । आचारसंहिता शुरु भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले न्यायाधीशहरू नियुक्ति नगर्न न्याय परिषद्लाई पत्र पठाएको छ ।

न्यायपरिषद् सचिवालयले गत साता न्यायाधीश नियुक्तिबारे परिषद्‌मा पत्राचार गरेको थियो । त्यसको जवाफमा आयोगले परिषद्लाई न्यायाधीश नियुक्त नगर्न पत्राचार गरेको हो ।

केही साता अघिमात्रै लोकसेवाको प्रतिस्पर्धाबाट उत्तीर्ण जिल्ला न्यायाधीशहरू नियुक्त भएका थिए । उनीहरूको भने पदस्थापनाको काम भइरहेको छ । न्यायपरिषद्ले परीक्षा बाहेक ज्येष्ठताका आधारमा पनि न्यायाधीश नियुक्ति गर्न आयोगमा पत्राचार गरेको थियो ।

४ माघदेखि नै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको भन्दै आयोगले त्यो अवस्थामा न्यायपरिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको हो ।

