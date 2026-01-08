एमाले उपाध्यक्ष थापाको आरोप- सरकार चुनाव सार्ने बहाना गर्दैछ

२१ माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलले वर्तमान सरकार चुनाव सार्ने बहाना खोजिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
हिमाली क्षेत्रमा दोस्रो चरणमा पनि निर्वाचन हुनसक्ने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दिएको प्रसंग झिक्दै उनले मौसमलाई देखाएर चुनाव सार्ने तयारीमा रहेको जिकिर गरे ।
पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अहिलेको सरकार अवैध, असंवैधानिक भएको समेत आरोप लगाए ।
‘अहिलेको सरकारले निर्वाचनलाई सार्ने बहाना खोज्दैछ । सायद हिजो कि अस्ति हो, कहाँ हो, अहिलेको प्रधानमन्त्री भनौं, सुशीला । उहाँले कता बोलेको छ, हिमपात बढी भयो, मौसम खराब भयो भने त्यहाँ चुनाव सर्न सक्छ भनेर,’ थापाले भने, ‘त्यो चुनाव दुई चरणमा हुनसक्ने, हिमाली क्षेत्रमा अहिले चुनाव हुन नसक्ने भनिएको छ । अहिलेको सरकार निर्वाचन सार्ने बाहना खोजिरहेको छ ।’
आफ्नो पार्टीले यसअघि नै चुनाव नहुने जिकिर गर्दै अहिले सरकारले बहाना खोजेको उनले बताएका हुन् ।
‘हाम्रो पार्टीले पहिलादेखि नै भनिरहेको थियो, अहिले उनीहरू बहाना खोजिरहेका छन् । मौसमलाई बाहना बनाएर सार्ने प्रयास हुँदैछ,’ थापाले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4