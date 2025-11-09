हरेक कुरामा ‘सरी’ भन्ने बानी महिलामा किन बढी हुन्छ ?

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- क्यानाडाको वाटरलु विश्वविद्यालयको अध्ययनअनुसार महिलाले पुरुषको तुलनामा धेरै पटक र छिटो माफी माग्ने गरेको पाइएको छ।
‘ठीक छ, सरी… मेरो गल्ती भयो।’
‘ल, अब कुरा यत्तिमै टुंग्याऔँ… आई एम सरी ।’
यी वाक्यहरू हामीले दैनिक जीवनमा धेरै महिलाको मुखबाट सुन्ने गर्छौं । कहिलेकाहीँ आफ्नो गल्ती नै नभएको अवस्थामा पनि उनीहरू सहजै ‘सरी’ भनिरहेका हुन्छन् । बसमा कसैसँग हल्का ठोक्किँदा, बैठकमा आफ्नो धारणा राख्नुअघि, सहयोग माग्दा, केही मिनेट ढिला पुग्दा वा कसैलाई बीचमै रोक्नुपर्दा पनि धेरै महिलाले अनायासै ‘सरी’ भन्ने गर्छन् ।
माफी माग्नु सभ्य र जिम्मेवार व्यवहारको संकेत हो । तर आफ्नो गल्ती नै नभएको अवस्थामा पनि पटक–पटक ‘सरी’ भन्नु केवल राम्रो बानी होइन । यो व्यक्तिको आत्मविश्वास, सामाजिक संस्कार र मनोवैज्ञानिक अवस्थासँग पनि जोडिएको विषय हुन सक्छ ।
क्यानडाको ओन्टारियोस्थित वाटरलु विश्वविद्यालयको एक अध्ययनमा महिलाहरूले पुरुषको तुलनामा छिटो र धेरै पटक माफी माग्ने गरेको देखाएको छ । तर यसको अर्थ महिलाहरू बढी गल्ती गर्छन् भन्ने होइन । अनुसन्धानले देखाएको मुख्य कुरा के हो भने महिलाहरूले दैनिक जीवनका सामान्य घटनालाई पनि अरूलाई असुविधा भएको अवस्थाका रूपमा बढी महसुस गर्छन् र सम्बन्ध राम्रो राख्ने उद्देश्यले सहजै माफी माग्छन् ।
महिलामा ‘सरी’ भन्ने बानी किन बढी हुन्छ ?
महिलाले पुरुषको तुलनामा धेरै पटक वा छिट्टै माफी माग्नुका पछाडि सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक कारणहरू जिम्मेवार हुन्छन् । यो कुनै जैविक (बायोलोजिकल) विशेषता होइन ।
१. बाल्यकालदेखि सिकाइने सामाजिक संस्कार
धेरै समाजमा छोरीहरूलाई सानैदेखि विनम्र, शान्त, मिलनसार, सहयोगी र अरूको भावना बुझ्ने व्यक्ति बन्न सिकाइन्छ । उनीहरूलाई झगडा नगर्न, ठूलो स्वरमा नबोल्न र सम्बन्ध जोगाउन जोड दिइन्छ ।
यसको प्रभाव वयस्क भएपछि पनि देखिन्छ । कुनै पनि असहज अवस्था आएमा धेरै महिलाले पहिले ‘सरी’ भन्नु नै उचित ठान्छन् । विस्तारै यो उनीहरूको सञ्चार शैलीको हिस्सा बन्न पुग्छ ।
२. सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति
मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार महिलाहरूले सामाजिक सम्बन्धलाई धेरै महत्त्व दिने गर्छन् । परिवार, साथीभाइ, सहकर्मी वा जीवनसाथीसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न उनीहरू विवादभन्दा समझदारी रोज्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले कहिलेकाहीँ आफ्नो गल्ती नभए पनि वातावरण शान्त बनाउन वा सम्बन्ध बिग्रन नदिन ‘सरी’ भन्ने गर्छन् ।
३. सहानुभूति र भावनात्मक संवेदनशीलता
धेरै अध्ययनले महिलामा अरूको भावना बुझ्ने र त्यसप्रति संवेदनशील हुने प्रवृत्ति तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएको उल्लेख गरेका छन् । यदि उनीहरूलाई आफ्नो व्यवहारका कारण कसैलाई असहज भएको महसुस भयो भने तुरुन्तै माफी माग्ने सम्भावना बढ्छ ।
उदाहरणका लागि, ‘तपाईंलाई असुविधा भयो भने म क्षमा चाहन्छु’ भन्ने वाक्य धेरैजसो अवस्थामा दोष स्वीकार गर्नभन्दा पनि अर्को व्यक्तिको भावनाप्रति सम्मान व्यक्त गर्न प्रयोग गरिएको हुन्छ ।
४. सामाजिक मूल्यांकनको डर
कतिपय महिलालाई आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा राख्दा आफूलाई ‘रुखो’, ‘घमण्डी’ वा ‘आक्रामक’ भनेर मूल्यांकन गरिने डर हुन्छ । त्यसैले उनीहरू आफ्नो कुरा सुरु गर्नुअघि नै भन्छन् ‘सरी, म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु ।’, ‘सरी, म बीचमा बोलें ।’, सरी, एउटा प्रश्न सोध्न मिल्छ ?’ वास्तवमा यस्तो अवस्थामा माफी माग्नुपर्ने आवश्यकता नै हुँदैन ।
५. कार्यस्थलको दबाब
कार्यस्थलमा पनि धेरै महिलाले अनावश्यक रूपमा ‘सरी’ भन्ने गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि—इमेलको जवाफ केही ढिलो पठाउँदा, बैठकमा प्रश्न सोध्दा, सहयोग माग्दा, आफ्नो राय राख्दा, छुट्टी माग्दा । यस्ता अधिकांश अवस्थामा ‘सरी’ भन्नुभन्दा आफ्नो कुरा आत्मविश्वासका साथ राख्नु पर्याप्त हुन्छ ।
अनुसन्धानले के भन्छ ?
क्यानडाको वाटरलु विश्वविद्यालयका मनोवैज्ञानिक करिना शुमान र माइकल रोसको अध्ययनले महिलाहरूले पुरुषभन्दा धेरै माफी माग्नुको कारण उनीहरू बढी दोषी हुनु होइन भन्ने देखाएको छ ।
अनुसन्धानअनुसार महिलाहरूले दैनिक जीवनका साना घटनालाई पनि अरूलाई असुविधा भएको अवस्थाका रूपमा व्याख्या गर्ने सम्भावना बढी हुन् । त्यसैले उनीहरूले त्यस्ता परिस्थितिमा पनि माफी माग्छन्, जहाँ पुरुषहरूले माफी माग्न आवश्यक ठान्दैनन् ।
अध्ययनले महिलाको यो व्यवहार कमजोरी नभई सामाजिक अनुभव र हुर्काइसँग जोडिएको विषय भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
धेरै ‘सरी’ भन्नु सधैं राम्रो हुन्छ त ?
माफी माग्नु राम्रो गुण हो । गल्ती भएको स्वीकार गर्नु परिपक्वताको संकेत पनि हो । तर गल्ती नै नभएको अवस्थामा पटक–पटक माफी मागिरहनु भने स्वस्थ सञ्चार शैली मानिँदैन ।
आवश्यकता भन्दा बढी माफी माग्दा के हुन्छ ?
–आत्मविश्वास कम भएको सन्देश जान सक्छ ।
–आफ्नो विचारको प्रभाव कमजोर हुन सक्छ ।
–अरूले तपाईंलाई आवश्यकता भन्दा बढी दोषी ठान्न सक्छन् ।
–नेतृत्व क्षमता कमजोर देखिन सक्छ ।
–आफ्नो आत्मसम्मानमा पनि असर पर्न सक्छ ।
विशेषगरी कार्यालय वा व्यावसायिक जीवनमा अत्यधिक ‘सरी’ भन्नुभन्दा स्पष्ट र सम्मानजनक भाषा प्रयोग गर्नु प्रभावकारी मानिन्छ ।
‘सरी’को सट्टा के भन्न सकिन्छ ?
हरेक अवस्थामा ‘सरी’ भन्नुभन्दा सकारात्मक भाषा प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । जस्तै:- ‘पर्खिनु भएकोमा धन्यवाद ।’, ‘तपाईंको धैर्यका लागि धन्यवाद ।’, ‘म एउटा सुझाव राख्न चाहन्छु ।’, ‘के म आफ्नो विचार राख्न सक्छु ? ’। ‘मलाई तपाईंको सहयोग चाहिएको छ ।’ आदि । यस्ता वाक्यले विनम्रता पनि देखाउँछन् र आत्मविश्वास पनि झल्काउँछन् ।
सबै महिलामा एउटै व्यवहार लागू हुँदैन
सबै महिलाले धेरै माफी माग्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । धेरै महिलाहरू अत्यन्त आत्मविश्वासी हुन्छन् र आवश्यक परे मात्र माफी माग्छन् । त्यसैगरी केही पुरुषहरू पनि अत्यधिक माफी माग्ने स्वभावका हुन्छन् ।
व्यक्तिको स्वभाव, हुर्काइ, पारिवारिक वातावरण, आत्मविश्वास, सामाजिक अनुभव, कार्यस्थलको संस्कृति र व्यक्तिगत व्यक्तित्वले यस्तो व्यवहारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
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