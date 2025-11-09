नेपाली किशोरीले बाँसुरी बजाएको भिडियोमा कमेन्ट गर्दै हालान्डले लेखे- ‘नाइस’

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- नेपाली बाँसुरीवादक विधि क्षेत्रीले तयार पारेको ‘हालान्ड एन्थेम’ नामक बाँसुरी धुनको नर्वेली फुटबल स्टार अर्लिङ हालान्डले प्रशंसा गरेका छन्।
- हालान्डले क्षेत्रीको इन्स्टाग्राम भिडियोमा ‘नाइस’ भन्दै टिप्पणी गरेपछि उक्त पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ।
- हालान्डको टिप्पणीपछि क्षेत्रीको इन्स्टाग्राम फलोअर्सको संख्या बढेर ११ हजारभन्दा माथि पुगेको छ।
काठमाडौं । नेपाली बाँसुरीवादक विधि क्षेत्रीको बाँसुरीवादन सम्बन्धी इन्स्टाग्राम भिडियोलाई ‘नाइस’ भन्दै नर्वेली फुटबल स्टार अर्लिङ हालान्डले प्रशंसा गरेका छन् ।
क्षेत्रीले दुई दिनअघि इन्स्टाग्राममा हालान्डलाई समर्पित गर्दै बाँसुरी बजाएर निकालिएको आकर्षक धुन ‘हालान्ड एन्थेम’ सार्वजनिक गरेकी थिइन् । यो पोस्टमा हालान्डले ‘नाइस’ लेख्दै कमेन्ट गरेका हुन् ।
विधिको उक्त भिडियोलाई इन्स्टामा ३७ सयभन्दा धेरैपटक सेयर गरिएको छ । यो पोस्टमा हालान्डसँगै अन्य धेरैको प्रतिक्रिया प्राप्त भएको हो ।
हालान्डको कमेन्टसँगै अहिले निधिको इन्स्टाग्राम फलोअर्स संख्या उकालो लागिरहेको छ । यो समाचार लेख्दासम्म ११ हजारभन्दा धेरैले उनलाई पछ्याएका छन् ।
बाँसुरीवादनमा रुचि राख्ने विधिले इन्स्टामा बाँसुरी बजाएर निकालेका आकर्षक धुनहरूका भिडियो पोस्ट गरेकी छन् ।
रोचक के छ भने, हालान्ड आज मंगलबार २५ औं जन्मदिन मनाउँदैछन् ।
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