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शल्यक्रियापछि घर फर्किए अमिताभ बच्चन, भने- जीवनकै सबैभन्दा कठिन चरणमा छु

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ५ गते १५:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बलिउड मेगास्टार अमिताभ बच्चन शल्यक्रियापछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् ।
  • बच्चनले ब्लगमा लेखेका छन्, ‘अस्पतालमा शल्यक्रिया भयो र दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा आईसीयूमा रहेँ ।’
  • उनले स्वास्थ्यलाभको यो समय शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र व्यावहारिक रूपमा सबैभन्दा कठिन चरण रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

मुम्बई । बलिउडका मेगास्टार अमिताभ बच्चन शल्यक्रियापछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । ८३ वर्षीय अभिनेता बच्चनले मंगलबार ब्लगमार्फत अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया र स्वास्थ्यलाभबारे प्रशंसक तथा शुभचिन्तकलाई जानकारी दिएका हुन् ।

उनले स्वास्थ्यलाभको यो समय शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र व्यावहारिक रूपमा सबैभन्दा कठिन चरण रहेको बताएका छन् ।

बच्चनले ब्लगमा लेखेका छन्, ‘अस्पतालमा शल्यक्रिया भयो र दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा आईसीयूमा रहेँ । त्यसपछि डिस्चार्ज भएर घर फर्किएको छु । घर फर्किएपछिको यो अवधि शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र व्यावहारिक रूपमा सबैभन्दा कठिन चरण हो ।’

उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘तपाईं सम्मानित विजेता हुनुहुन्छ र एक दिन पराजय तपाईंको अगाडि उभिन्छ । यो तपाईंको जीवनकै सबैभन्दा कठिन चरण हो । केहीले साहसका साथ यसको सामना गर्छन्, केहीले हार मान्छन् । संघर्ष गर्ने र साहसी बन्नेहरू सधैँ विजेता रहन्छन् । त्यसो नगर्नेहरू सम्झौता गर्छन् र विगतको गौरवमा बाँच्छन् तथा आफ्नो अस्तित्व कायम राख्छन् । यो प्रत्येक व्यक्तिले गर्ने व्यक्तिगत छनोट हो । दुवैमा केही गलत छैन । स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस् ।’

बच्चनले आफ्नो स्वास्थ्य समस्या वा शल्यक्रियाको प्रकृतिबारे थप विवरण खुलाएका छैनन् ।

उनको ब्लगअनुसार बच्चन जुलाई १९ मा प्रशंसकका लागि आयोजना हुने साप्ताहिक आइतबारको दर्शनमा उपस्थित थिए । उनी जुलाई महिनाभर भएका साप्ताहिक आइतबार दर्शनमा सहभागी भएका छन् । यसबाट अस्पताल भर्ना र शल्यक्रिया त्यसअघि नै भएको संकेत मिल्छ ।

मे र जुन महिनामा पनि उनी प्रशंसकसँगको साप्ताहिक आइतबार दर्शनमा नियमितजस्तै उपस्थित भएका थिए । उनले आफ्नो कामबारे पनि निरन्तर पोस्ट गर्दै आएका छन् ।

यसअघि मे महिनामा बच्चन स्वास्थ्य समस्याका कारण नानावती अस्पतालमा भर्ना भएको हल्ला चलेको थियो । तर उनीनिकट स्रोतहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए । पत्रकार विकी लालवानीले बच्चन अस्पतालमा रहेको दाबी गर्दै एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेपछि हल्ला सुरु भएको थियो ।

उनले भनेका थिए, ‘बिग बी शनिबार, मे १६ देखि अस्पतालमा भर्ना हुनुहुन्छ । मैले आज दिउँसो यसबारे थाहा पाएँ । त्यसपछि म अस्पताल पुगेँ र त्यहाँ समाचार पुष्टि गरेँ । उहाँलाई ए विङको तेस्रो तलामा रहेको भीआईपी कक्षमा राखिएको छ । पछि अभिषेक बच्चन पनि बुबालाई भेट्न आएको मैले देखेँ ।’

लालवानीले थप भनेका थिए, ‘सन् १९८२ मा ‘कुली’को छायांकनका क्रममा द्वन्द्व दृश्य खिच्दा घाइते भएदेखि नै बिग बी पेटसम्बन्धी समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ । उहाँको स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको छ र अवस्था स्थिर छ ।’

तर त्यसको केही समयपछि समाचार संस्था पीटीआईको एक रिपोर्टले उक्त दाबी असत्य भएको जनाएको थियो । पीटीआईले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै लेखेको थियो, ‘उहाँ नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि जानुभएको थियो र घर फर्किनुभयो । उहाँ प्रायः प्रत्येक महिना स्वास्थ्य परीक्षणका लागि जानुहुन्छ ।’

अमिताभ बच्चन
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