+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

कुन भिटामिनको कमी हुँदा हाम्रो शरीरले कस्तो संकेत देखाउँछ ?

२०८३ साउन ५ गते १५:२३ २०८३ साउन ५ गते १५:२३

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
कुन भिटामिनको कमी हुँदा हाम्रो शरीरले कस्तो संकेत देखाउँछ ?

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • शरीरमा थकान र कमजोरी महसुस हुनु भिटामिन बी१२, भिटामिन डी वा फोलेटको कमीको प्रमुख संकेत हुन सक्छ।

हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ रहन धेरै भिटामिनहरू चाहिन्छ । जब हामी भिटामिनको कमी अनुभव गर्न थाल्छौं, हाम्रो शरीरमा केही न केही लक्षणहरू देखिन थाल्छन् । मानिसहरू प्रायः यी लक्षणहरूलाई सामान्य मान्छन्, । हाम्रो शरीरमा देखिने धेरै लक्षणहरू भिटामिनको कमीका कारणले हुन्छ भन्ने
भन्ने ज्ञान प्रायलाई हुँदैन ।

कुन भिटामिनको कमी हुँदा कस्ता शारीरिक संकेत देखिन्छन् भन्ने समान्य ज्ञान हुँदा मात्रै पनि सहज भएर चिकित्सककहाँ प्रेरित गर्छ ।

बारम्बार थकान र कमजोरी

यदि तपाईंलाई सधैं थकान महसुस भने, यो भिटामिन बी12, भिटामिन डी, वा फोलेटको कमीको संकेत हुन सक्छ । यी भिटामिनको कमीले ऊर्जा स्तर घटाउँछ ।

कपाल झर्नु र कमजोर नङ

अत्यधिक कपाल झर्नु, नङ चिरा पर्नु, पातलो हुनु र टुक्रा पर्नुको कारण भिटामिन बी7 र भिटामिन डी को कमीको संकेत हुन सक्छ । कहिलेकाहीं, यो आइरनको कमीसँग सम्बन्धित हुन सक्छ ।

मुखमा घाउ र ओठ फुट्नु

बारम्बार मुखमा घाउ हुने वा ओठ फुट्ने समस्या छ भने भिटामिन बी2, भिटामिन बी6, भिटामिन बी12, र फोलेटको कमीको संकेत हुन सक्छ । यदि तपाईंले कुनै दुखाइ अनुभव गर्नुभएन भने पनि चिकित्सकसँग परामर्श गर्नुपर्छ ।

छाला लगातार सुख्खा हुनु

यदि तपाईंको छाला लगातार सुख्खा रहन्छ वा यो समस्या बढ्दो छ भने यो भिटामिन ए, भिटामिन ई, वा भिटामिन सी को कमीको संकेत हुन सक्छ । तपाईंले आफ्नो आहारमा ध्यान दिनुपर्छ ।

गिजाबाट रगत बग्नु

ब्रस गर्दा गिजाबाट रगत बग्नु वा घाउ छिटो नहुनुले भिटामिन सी को कमीलाई संकेत गर्न सक्छ । भिटामिन सीले शरीरलाई कोलाजेन उत्पादन गर्न र घाउहरू निको पार्न मद्दत गर्दछ । यसले हड्डीहरूलाई पनि कमजोर बनाउन सक्छ ।

भिटामिनको कमीबाट बच्न के खाने ?

कुनै पनि कुरा खानु अघि, आफ्नो शरीरमा के कमी छ भन्ने यकीन गर्नु आवश्यक छ । त्यसपछि आफ्नो आहारलाई त्यही अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

भिटामिन कमी शरीर
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

कुन भिटामिनको कमी हुँदा हाम्रो शरीरले कस्तो संकेत देखाउँछ ?

कुन भिटामिनको कमी हुँदा हाम्रो शरीरले कस्तो संकेत देखाउँछ ?

गोरो बनाउने क्रिमको अँध्यारो पाटो : करोडौंको स्वास्थ्य जोखिम

गोरो बनाउने क्रिमको अँध्यारो पाटो : करोडौंको स्वास्थ्य जोखिम

डा. विकास पौडेल

डा. विकास पौडेल छाला, यौन तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ

भारतमा पहिलो पटक डेंगु विरुद्धको खोपले पायो अनुमति

भारतमा पहिलो पटक डेंगु विरुद्धको खोपले पायो अनुमति

यो वर्ष डेंगु संक्रमण कम तर मनसुनसँगै बढ्न सक्छ जोखिम

यो वर्ष डेंगु संक्रमण कम तर मनसुनसँगै बढ्न सक्छ जोखिम

कलेजोमा बोसो जम्नु होइन सामान्य, उपचार नगरे क्यान्सरसम्मको जोखिम

कलेजोमा बोसो जम्नु होइन सामान्य, उपचार नगरे क्यान्सरसम्मको जोखिम

डा. एकानन्द सिंह

डा. एकानन्द सिंह कलेजो प्रत्यारोपण सर्जन

कुन अवस्थामा पिसाबबाट असामान्य गन्ध ‍आउँछ ? १० कारण

कुन अवस्थामा पिसाबबाट असामान्य गन्ध ‍आउँछ ? १० कारण

डा. रोजन अधिकारी

डा. रोजन अधिकारी मूत्ररोग तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण विशेषज्ञ

ट्रेन्डिङ

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु
बर्ड फ्लू देखिएपछि कुखुराको मासु खान मिल्छ ? विशेषज्ञसँग ५ प्रश्नोत्तर

बर्ड फ्लू देखिएपछि कुखुराको मासु खान मिल्छ ? विशेषज्ञसँग ५ प्रश्नोत्तर
नेपालमै अत्याधुनिक ल्याब परीक्षणको हब बन्दै ‘नेशनल प्याथ ल्याब’

नेपालमै अत्याधुनिक ल्याब परीक्षणको हब बन्दै ‘नेशनल प्याथ ल्याब’
‘हाम्रा पुर्खाले जुन खानपान गरे, त्यसले मोटोपन बढाउँदैनथ्यो’

‘हाम्रा पुर्खाले जुन खानपान गरे, त्यसले मोटोपन बढाउँदैनथ्यो’
गाडी कुदाउँदा कुदाउँदै चालकको निधन, के कारण हुन्छ यस्तो ?

गाडी कुदाउँदा कुदाउँदै चालकको निधन, के कारण हुन्छ यस्तो ?
काठमाडौंमा रेबिज फोबियाको दोस्रो तरंग !

काठमाडौंमा रेबिज फोबियाको दोस्रो तरंग !

वेबस्टोरिज

किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories

फिचर

सबै
कुन भिटामिनको कमी हुँदा हाम्रो शरीरले कस्तो संकेत देखाउँछ ?
आहार तथा पोषण

कुन भिटामिनको कमी हुँदा हाम्रो शरीरले कस्तो संकेत देखाउँछ ?

गोरो बनाउने क्रिमको अँध्यारो पाटो : करोडौंको स्वास्थ्य जोखिम
छाला तथा सौन्दर्य रोग

गोरो बनाउने क्रिमको अँध्यारो पाटो : करोडौंको स्वास्थ्य जोखिम

डा. विकास पौडेल

डा. विकास पौडेल छाला, यौन तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ
भारतमा पहिलो पटक डेंगु विरुद्धको खोपले पायो अनुमति
स्वास्थ्य समाचार

भारतमा पहिलो पटक डेंगु विरुद्धको खोपले पायो अनुमति

यो वर्ष डेंगु संक्रमण कम तर मनसुनसँगै बढ्न सक्छ जोखिम
संक्रामक रोग (फ्लु, कोरोना भाइरस)

यो वर्ष डेंगु संक्रमण कम तर मनसुनसँगै बढ्न सक्छ जोखिम

कलेजोमा बोसो जम्नु होइन सामान्य, उपचार नगरे क्यान्सरसम्मको जोखिम
पेट तथा कलेजो रोग

कलेजोमा बोसो जम्नु होइन सामान्य, उपचार नगरे क्यान्सरसम्मको जोखिम

डा. एकानन्द सिंह

डा. एकानन्द सिंह कलेजो प्रत्यारोपण सर्जन
कुन अवस्थामा पिसाबबाट असामान्य गन्ध ‍आउँछ ? १० कारण
मिर्गौला तथा मुत्र रोग

कुन अवस्थामा पिसाबबाट असामान्य गन्ध ‍आउँछ ? १० कारण

डा. रोजन अधिकारी

डा. रोजन अधिकारी मूत्ररोग तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण विशेषज्ञ