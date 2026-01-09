कुन भिटामिनको कमी हुँदा हाम्रो शरीरले कस्तो संकेत देखाउँछ ?

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- शरीरमा थकान र कमजोरी महसुस हुनु भिटामिन बी१२, भिटामिन डी वा फोलेटको कमीको प्रमुख संकेत हुन सक्छ।
हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ रहन धेरै भिटामिनहरू चाहिन्छ । जब हामी भिटामिनको कमी अनुभव गर्न थाल्छौं, हाम्रो शरीरमा केही न केही लक्षणहरू देखिन थाल्छन् । मानिसहरू प्रायः यी लक्षणहरूलाई सामान्य मान्छन्, । हाम्रो शरीरमा देखिने धेरै लक्षणहरू भिटामिनको कमीका कारणले हुन्छ भन्ने
भन्ने ज्ञान प्रायलाई हुँदैन ।
कुन भिटामिनको कमी हुँदा कस्ता शारीरिक संकेत देखिन्छन् भन्ने समान्य ज्ञान हुँदा मात्रै पनि सहज भएर चिकित्सककहाँ प्रेरित गर्छ ।
बारम्बार थकान र कमजोरी
यदि तपाईंलाई सधैं थकान महसुस भने, यो भिटामिन बी12, भिटामिन डी, वा फोलेटको कमीको संकेत हुन सक्छ । यी भिटामिनको कमीले ऊर्जा स्तर घटाउँछ ।
कपाल झर्नु र कमजोर नङ
अत्यधिक कपाल झर्नु, नङ चिरा पर्नु, पातलो हुनु र टुक्रा पर्नुको कारण भिटामिन बी7 र भिटामिन डी को कमीको संकेत हुन सक्छ । कहिलेकाहीं, यो आइरनको कमीसँग सम्बन्धित हुन सक्छ ।
मुखमा घाउ र ओठ फुट्नु
बारम्बार मुखमा घाउ हुने वा ओठ फुट्ने समस्या छ भने भिटामिन बी2, भिटामिन बी6, भिटामिन बी12, र फोलेटको कमीको संकेत हुन सक्छ । यदि तपाईंले कुनै दुखाइ अनुभव गर्नुभएन भने पनि चिकित्सकसँग परामर्श गर्नुपर्छ ।
छाला लगातार सुख्खा हुनु
यदि तपाईंको छाला लगातार सुख्खा रहन्छ वा यो समस्या बढ्दो छ भने यो भिटामिन ए, भिटामिन ई, वा भिटामिन सी को कमीको संकेत हुन सक्छ । तपाईंले आफ्नो आहारमा ध्यान दिनुपर्छ ।
गिजाबाट रगत बग्नु
ब्रस गर्दा गिजाबाट रगत बग्नु वा घाउ छिटो नहुनुले भिटामिन सी को कमीलाई संकेत गर्न सक्छ । भिटामिन सीले शरीरलाई कोलाजेन उत्पादन गर्न र घाउहरू निको पार्न मद्दत गर्दछ । यसले हड्डीहरूलाई पनि कमजोर बनाउन सक्छ ।
भिटामिनको कमीबाट बच्न के खाने ?
कुनै पनि कुरा खानु अघि, आफ्नो शरीरमा के कमी छ भन्ने यकीन गर्नु आवश्यक छ । त्यसपछि आफ्नो आहारलाई त्यही अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
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