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‘हाम्रा पुर्खाले जुन खानपान गरे, त्यसले मोटोपन बढाउँदैनथ्यो’

२०८३ असार १८ गते १३:१३ २०८३ असार १८ गते १३:१३

अनलाइनखबर

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हाल सामाजिक सञ्जालमा स्वास्थ्य, तौल घटाउने उपाय तथा खानपान सम्बन्धी सामग्रीको बाढी नै आएको छ ।

अनलाइनखबर

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‘हाम्रा पुर्खाले जुन खानपान गरे, त्यसले मोटोपन बढाउँदैनथ्यो’

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पोषणविद् मोदनाथ पौडेलले तौल घटाउनु मात्र स्वास्थ्यको सूचक नभई सन्तुलित आहार, पर्याप्त निद्रा र स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनु मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
  • सामाजिक सञ्जालमा तौल घटाउने नाममा गरिने प्रचारको पछि लाग्नुभन्दा विज्ञको सल्लाह र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

आजभोलि स्वस्थ जीवनशैली, तौल नियन्त्रण र डाइट सम्बन्धी विषयहरू सामाजिक सञ्जालदेखि घरपरिवारसम्म व्यापक रूपमा चर्चामा छन् । धेरै मानिसहरू तौल घटाउने वा बढाउने उद्देश्यले विभिन्न डाइट योजना, सप्लिमेन्ट, स्लिम टी तथा अनलाइन सल्लाहहरू पछ्याइरहेका छन् ।

वास्तवमा स्वस्थ रहनका लागि के आवश्यक छ ? के तौल घटाउनु नै स्वास्थ्यको मुख्य सूचक हो ? सामाजिक सञ्जालमा दिइने सबै सल्लाह विश्वासयोग्य हुन्छन् ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर अनलाइनखबरकर्मी सुमित्रा लुइटेलले पोषणविद् मोदनाथ पौडेलसँग कुराकानी गरेकी छन् । प्रस्तुत छ पौडेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

के तौल घटाउनु नै स्वास्थ्यको मुख्य सूचक हो ?

मानिसले सबैभन्दा पहिले ‘मोटो’ वा ‘पातलो’ बन्ने होइन, ‘स्वस्थ’ बन्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ । समाजमा समयअनुसार शरीरप्रतिको दृष्टिकोण बदलिँदै आएको छ । कुनै समय मोटोपनलाई सम्पन्नताको संकेत मानिन्थ्यो भने अहिले अत्यधिक मोटोपनलाई रोग वा कमजोरीका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यद्यपि शरीरको आकारभन्दा स्वास्थ्य अवस्था महत्वपूर्ण हुन्छ ।

यदि व्यक्ति स्वस्थ छ भने उसको तौल, उचाइ र शारीरिक बनावट स्वाभाविक रूपमा सन्तुलित रहने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसैले तौल घटाउने वा बढाउनेभन्दा पहिले शरीरलाई स्वस्थ राख्ने खानपान र जीवनशैली अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।

परम्परागत नेपाली खाना : सन्तुलित आहारको आधार हो वा होइन ?

नेपाली समाजमा परम्परागत रूपमा खाइँदै आएका रैथाने तथा स्थानीय खानाहरू स्वाभाविक रूपमा सन्तुलित हुने गर्दछन् । थकाली खानाजस्ता परिकारहरूलाई उदाहरणको रुपमा लिने हो भने परम्परागत भोजनमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फाइबर तथा अन्य पोषक तत्वहरूको राम्रो सन्तुलन हुन्छ।

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पहिलेका पुस्ताले खाने खानाले न त अत्यधिक मोटोपन निम्त्याउँथ्यो न त कुपोषण । तर अहिले खानाका विकल्पहरू बढ्दै जाँदा मानिसहरूमा अन्योल पनि बढेको छ । बजारमा नयाँ–नयाँ खाद्य सामग्री, प्रशोधित खाना तथा जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएमओ) खाद्य पदार्थहरूको प्रवेशसँगै के खाने र के नखाने भन्ने भ्रम बढेको छ ।

लन्च र डिनरमा सकेसम्म आफ्नो परम्परागत र शरीरले स्वीकार गरेको खानालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । बिहानको खाना भने पर्याप्त, पौष्टिक र सन्तुलित हुनुपर्छ । यदि ब्रेकफास्ट र मुख्य भोजन व्यवस्थित भयो भने बीचका स्न्याक्सहरूमा हुने केही कमजोरीले ठूलो असर पर्दैन ।

सबैका लागि एउटै डाइट उपयुक्त हुन्छ ?

हरेक व्यक्तिको शरीर फरक हुन्छ । एउटै परिवारमा बस्ने, एउटै खाना खाने सदस्यहरूमा पनि कसैको तौल बढिरहेको हुन्छ भने कसैको घटिरहेको हुन्छ ।

यसको मुख्य कारण शरीरको मेटाबोलिज्म, पाचन प्रक्रिया, स्वास्थ्य अवस्था, उमेर, हर्मोन तथा जीवनशैलीमा हुने भिन्नता हो । उदाहरणका लागि, थाइराइड भएका व्यक्तिहरूमा मेटाबोलिज्म सुस्त हुन सक्छ । तर थाइराइड नभएका व्यक्तिहरूमा पनि विभिन्न कारणले मेटाबोलिज्म सुस्त हुनसक्छ ।

त्यसैले तौल बढ्यो भन्दैमा खाना कटौती गर्नु वा कसैले तौल घटाएको विधि आफूले पनि अपनाउनु वैज्ञानिक दृष्टिले उचित हुँदैन । सबैभन्दा पहिले तौल बढ्नु वा घट्नुको मूल कारण (रुट कज) पत्ता लगाउन आवश्यक हुन्छ ।

‘फूड इज मेडिसिन’ को अवधारणा के हो ?

‘फूड इज मेडिसिन’ अर्थात् ‘खानालाई औषधिका रूपमा प्रयोग गर्ने’ अवधारणा हो । यसको मूल सन्देश भनेको रोग लागेपछि मात्र औषधिमा निर्भर हुने होइन, बरु दैनिक जीवनमा सही खानपानमार्फत रोग रोकथाम गर्ने र स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्ने हो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हृदयरोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटोपनलगायतका धेरै नसर्ने रोगहरू खानपान र जीवनशैलीसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन् ।

उदाहरणका लागि फलफूल र हरियो सागसब्जीमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्टहरूले शरीरलाई क्षति पुर्‍याउने फ्री रेडिकल्ससँग लड्न मद्दत गर्छन् । ओमेगा–३ फ्याटी एसिड भएका माछा, चिया बीउ तथा ओखरले मुटुको स्वास्थ्य सुधार गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन् ।

उचित खानपानले धेरै स्वास्थ्य समस्याहरू नियन्त्रणमा राख्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । तर यसको अर्थ औषधिको विकल्प खानालाई बनाउने भन्ने होइन । उदाहरणका लागि, अण्डा प्रोटिनको उत्कृष्ट स्रोत हो । तर सबैको शरीरले एउटै तरिकाले अण्डा पचाउँछ भन्ने छैन । बिरामी अवस्थामा अण्डा खाने तरिका परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले कुनै खाना कसैलाई उपयुक्त नभएर समस्या भयो भन्दैमा त्यो खाना सबैका लागि हानिकारक हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

सामाजिक सञ्जालका डाइट सल्लाह : कति विश्वास गर्ने ?

हाल सामाजिक सञ्जालमा स्वास्थ्य, तौल घटाउने उपाय तथा खानपान सम्बन्धी सामग्रीको बाढी नै आएको छ ।  कतिपय सामग्री वैज्ञानिक आधारमा तयार गरिएका भए पनि धेरैजसो सामग्री व्यक्तिगत अनुभव, व्यवसायिक लाभ वा लोकप्रियता बढाउने उद्देश्यले बनाइएका हुन्छन् ।

कुनै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री हेर्दा सबैभन्दा पहिले त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति को हो, उसको विज्ञता के हो र उसले दिएको जानकारी वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित छ कि छैन भन्ने मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

मुटुरोग विशेषज्ञले मुटुसम्बन्धी सल्लाह दिन सक्छन्, हर्मोन विशेषज्ञले हर्मोन सम्बन्धी विषयमा बोल्न सक्छन् । त्यसैगरी पोषणसम्बन्धी विषयमा डाइटिसियन तथा पोषणविद्को भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । एक क्षेत्रको विशेषज्ञले अर्को क्षेत्रको विषयमा दिएको सल्लाहलाई पनि आलोचनात्मक रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्लिम टी, गार्सिनिया कम्बोजिया र चमत्कारी तौल घटाउने दाबी कतिको सहि हो ?

आजभोलि सामाजिक सञ्जाल र बजारमा गार्सिनिया कम्बोजिया, स्लिम टी, स्लिमिङ कफी लगायतका उत्पादनहरूको व्यापक प्रचार भइरहेको छ । यी उत्पादनले छिट्टै तौल घटाउने दाबी गर्छन् ।

तर कुनै एउटै खानेकुरा वा पेय पदार्थले मात्र मानिसलाई दुब्लो वा मोटो बनाउन सक्दैन । शरीरको तौल समग्र जीवनशैली, खानपान, निद्रा, शारीरिक गतिविधि, मानसिक स्वास्थ्य तथा जैविक अवस्थाको परिणाम हो ।

यदि कसैले स्लिम टी खाएर खाना नै कम गर्न थाल्यो भने केही समय तौल घट्न सक्छ । तर त्यो स्वस्थ तरिका होइन । यसले दीर्घकालीन रूपमा पोषण अभाव, कमजोरी तथा अन्य स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

सन्तुलित आहार, पर्याप्त निद्रा, नियमित शारीरिक गतिविधि तथा स्वस्थ जीवनशैली नै तौल नियन्त्रणको दिगो उपाय हो । कुनै ‘जादुई’ उत्पादन वा ‘एकै उपाय’ ले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन ।

डाक्टर र डाइटिसियनको भूमिका फरक हुन्छ ?

डाक्टर र डाइटिसियन दुवैले बिरामीको स्वास्थ्य सुधार गर्ने उद्देश्य राख्छन् तर उनीहरूको कार्यक्षेत्र फरक हुन्छ । डाक्टरले रोगको निदान, परीक्षण तथा औषधि व्यवस्थापन गर्छन् भने डाइटिसियनले खानपानमार्फत स्वास्थ्य सुधार तथा रोग व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छन् । त्यसैले डाइटिसियनले औषधि बन्द गराउन वा डाक्टरको उपचार प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्न खोज्नु उचित हुँदैन ।

त्यसैगरी डाक्टरले पनि पोषणसम्बन्धी विस्तृत परामर्श दिनुभन्दा आवश्यक परे डाइटिसियनसँग सहकार्य गर्नु प्रभावकारी हुन्छ । बिरामीको हितका लागि बहु–विषयगत सहकार्य आवश्यक रहेको हुन्छ ।

तौल घटाउने र स्वास्थ्य सुधार्ने नाममा फैलाइएका भ्रमहरूबाट मुक्त हुन के गर्नुपर्छ ?

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती मानिसहरूमा बढ्दो भ्रम हो । सामाजिक सञ्जाल, विज्ञापन र अपूर्ण जानकारीका कारण मानिसहरू कहिले कुनै एउटा खानालाई पूर्ण रूपमा त्याग्न खोज्छन् भने कहिले कुनै एउटा खानेकुरालाई चमत्कारी समाधान ठान्छन् ।

वास्तवमा स्वास्थ्यको आधार भनेको सन्तुलित आहार, पर्याप्त निद्रा, नियमित शारीरिक गतिविधि, तनाव व्यवस्थापन र व्यक्तिगत आवश्यकताअनुसारको खानपान हो । सबैलाई एउटै डाइट, एउटै औषधि वा एउटै उपाय उपयुक्त हुँदैन ।

त्यसैले तौल घटाउने वा स्वास्थ्य सुधार गर्ने नाममा फैलाइने भ्रमहरूभन्दा वैज्ञानिक प्रमाण, योग्य विज्ञको सल्लाह र आफ्नो शरीरको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ ।

खानपान जीवनशैली डाइट तौल
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
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