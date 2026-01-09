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भारतमा पहिलो पटक डेंगु विरुद्धको खोपले पायो अनुमति

२०८३ साउन ४ गते १७:११ २०८३ साउन ४ गते १७:११

अनलाइनखबर

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अनलाइनखबर

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भारतमा पहिलो पटक डेंगु विरुद्धको खोपले पायो अनुमति

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भारतको औषधि नियामक निकायले डेंगुविरुद्धको क्युडेन्गा खोपलाई प्रयोगका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

भारतमा डेंगुविरुद्धको खोपलाई मान्यता दिइएको छ । डेंगु भाइरसविरुद्ध जापानी कम्पनीले बनाएको क्युडेन्गा नामको खोपले भारतमा प्रयोगका लागि स्वीकृति पाएको हो ।

जापानी औषधि कम्पनी टेकेडा फर्मासिटिकल्स ले विकास गरेको यो खोपलाई भारतको औषधि नियामक निकाय सेन्ट्रल ड्रग स्ट्यान्डर्ड एण्ड अर्गनाइजेसन(सीडीएसीओ) ले स्वीकृति दिएको हो ।

क्युडेन्गा खोपले चारै प्रकारका डेंगु भाइरस सेरोटाइप १, २, ३ र ४ विरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्ने बताइएको छ ।

कोभिड-१९ खोप जस्तै यो दुई मात्रा लगाउने आवश्यक छ । एउटा डोज लगाएको तीन महिनापछि अर्को डोज लगाउनुपर्छ । ४ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेरका व्यक्तिहरूलाई दिन मिल्ने यो खोप डेंगु नभएकाहरूले पनि यो लगाउन सक्छन् ।

हाल भारतमा समेत उत्पादन भइरहेको यो खोप हाल एक डोजको रूपैयाँ ६ हजारदेखि १२ हजार भारतीय रूपैयाँसम्म पर्छ ।

भविष्यमा ठूलो मात्रामा गर्दा मूल्य घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

२०२२ मा विकास गरेको यो खोपलाई विश्वका ४३ देशले स्वीकृति दिइसकेका छन् । विश्वभर ३ करोड २० लाखभन्दा बढी मात्रा वितरण भइसकेको छ ।

भारत विश्वकै धेरै डेंगु संक्रमण हुने देशमा पर्छ । २०२५ मा करिब १ लाख १३ हजार बढीमा डेंगु संक्रमण पुष्टि भएको थियो । हालसम्म भएको प्रयोगमा यो खोपले डेंगु संक्रमण तथा डेंगुका कारण अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने जोखिम कम गर्न भूमिका खेलेको पाइएको दावी कम्पनीको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा पनि डेंगु संक्रमण ठूलो स्वास्थ्य समस्याको रूपमा देखा परिरहेको छ । नेपालमा खोप ल्याउनेबारे चर्चा, छलफल भए पनि निर्णय भने भइसकेको छैन ।

खोप डेंगु भाइरस भारत
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
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