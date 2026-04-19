काठमाडौं उपत्यकाबाट हिमाल दर्शन (तस्वीरहरू)

७ साउन, काठमाडौं । केही दिनको वर्षा र बाक्लो बादलका कारण धुम्मिएको काठमाडौं उपत्यकाको आकाश आज भने खुलेको छ । बिहानैदेखि पारिलो घाम लाग्दा उपत्यकाको मौसम सफा देखिन्छ । यद्यपि आकाशमा हल्का बादल भने अझै छरिएका छन् ।
मौसम खुलेसँगै उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट उत्तरी हिमशृङ्खला स्पष्ट रूपमा देखिएको छ । हरियालीले ढाकिएका वरपरका डाँडाकाँडा पनि वर्षापछिको सफा वातावरणमा आकर्षक देखिएका छन् ।
सफा मौसमका कारण सर्वसाधारणले लामो समयपछि हिमालको दृश्य अवलोकन गर्न पाएका छन् । वर्षाले धुलो–धुवाँ पखालिदिँदा दृश्यता बढेको छ भने उपत्यकाको प्राकृतिक सौन्दर्य पनि झन् उजागर भएको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार मनसुनी प्रणाली सक्रिय रहे पनि बिहीबार बिहान उपत्यकामा वर्षा नभएकाले मौसम केही खुलेको हो ।
यद्यपि दिउँसो वा साँझतिर स्थानीय रूपमा बादल विकास भई केही स्थानमा वर्षा हुन सक्ने सम्भावना भने कायमै रहेको मौसमविदहरु बताउँछन् ।
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