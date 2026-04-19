+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

काठमाडौं उपत्यकाबाट हिमाल दर्शन (तस्वीरहरू)

मौसम खुलेसँगै उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट उत्तरी हिमशृङ्खला स्पष्ट रूपमा देखिएको छ । हरियालीले ढाकिएका वरपरका डाँडाकाँडा पनि वर्षापछिको सफा वातावरणमा आकर्षक देखिएका छन् ।

0Comments
Shares
विकास श्रेष्ठ विकास श्रेष्ठ
२०८३ साउन ७ गते ८:२४

७ साउन, काठमाडौं । केही दिनको वर्षा र बाक्लो बादलका कारण धुम्मिएको काठमाडौं उपत्यकाको आकाश आज भने खुलेको छ । बिहानैदेखि पारिलो घाम लाग्दा उपत्यकाको मौसम सफा देखिन्छ । यद्यपि आकाशमा हल्का बादल भने अझै छरिएका छन् ।

मौसम खुलेसँगै उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट उत्तरी हिमशृङ्खला स्पष्ट रूपमा देखिएको छ । हरियालीले ढाकिएका वरपरका डाँडाकाँडा पनि वर्षापछिको सफा वातावरणमा आकर्षक देखिएका छन् ।

सफा मौसमका कारण सर्वसाधारणले लामो समयपछि हिमालको दृश्य अवलोकन गर्न पाएका छन् । वर्षाले धुलो–धुवाँ पखालिदिँदा दृश्यता बढेको छ भने उपत्यकाको प्राकृतिक सौन्दर्य पनि झन् उजागर भएको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार मनसुनी प्रणाली सक्रिय रहे पनि बिहीबार बिहान उपत्यकामा वर्षा नभएकाले मौसम केही खुलेको हो ।

यद्यपि दिउँसो वा साँझतिर स्थानीय रूपमा बादल विकास भई केही स्थानमा वर्षा हुन सक्ने सम्भावना भने कायमै रहेको मौसमविदहरु बताउँछन् ।

  

काठमाडौँ उपत्यका हिमाल
लेखक
विकास श्रेष्ठ

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

शंकास्पद गतिविधिको आरोपमा काठमाडौं उपत्यकाबाट २४ घण्टामा १६९ जना पक्राउ

शंकास्पद गतिविधिको आरोपमा काठमाडौं उपत्यकाबाट २४ घण्टामा १६९ जना पक्राउ
काठमाडौं उपत्यकाबाट शंकास्पद गतिविधिको आरोपमा ७० जना पक्राउ

काठमाडौं उपत्यकाबाट शंकास्पद गतिविधिको आरोपमा ७० जना पक्राउ
काठमाडौं उपत्यका २४ घण्टामा २५ सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु

काठमाडौं उपत्यका २४ घण्टामा २५ सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु
काठमाडौं उपत्यकाका नाका आवागमन गर्नुअघि सतर्कता अपनाउन ‘ट्राभल एलर्ट’

काठमाडौं उपत्यकाका नाका आवागमन गर्नुअघि सतर्कता अपनाउन ‘ट्राभल एलर्ट’
गत २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकाबाट ९५ जना पक्राउ

गत २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकाबाट ९५ जना पक्राउ
अस्तव्यस्त रूपमा झुण्डिएका विद्युत् र इन्टरनेटका तार हटाउन निर्देशन

अस्तव्यस्त रूपमा झुण्डिएका विद्युत् र इन्टरनेटका तार हटाउन निर्देशन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाउँदै भन्यो– ‘एनटीभीको स्याटेलाइटमा २१ करोड अनियमितता’

सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाउँदै भन्यो– ‘एनटीभीको स्याटेलाइटमा २१ करोड अनियमितता’
संसद्‌मा बालेनभन्दा थोरै जान्छन् प्रचण्ड

संसद्‌मा बालेनभन्दा थोरै जान्छन् प्रचण्ड
मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन

मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन
कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्

कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्
डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्

डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्
सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता

सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता
राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित