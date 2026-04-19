तुरुन्तै दु:खी र तुरुन्तै खुसी हुने स्वभावका बच्चालाई कस्तो व्यवहार गर्ने ?

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- अभिभावकले बालबालिकाको संवेदनशीलतालाई उनीहरूको कमजोरी नभई शक्ति हो भनी प्रोत्साहित र सम्मान गर्नुपर्छ।
हरेक बच्चाको स्वभाव फरक हुन्छ । उनीहरूको आफूलाई व्यक्त गर्ने तरिका पनि फरक हुन्छ । केही बच्चाहरूले आफ्ना भावनाहरू खुलेर व्यक्त गर्छन् । कोही व्यक्ति गर्न सक्दैनन् । कोही समूहमा घुलमिल भएर समाउन खालका हुन्छन् भने कोही एकान्त मन पराउने हुन्छन् ।
कतिपय बालबालिकाहरू सानो कुरामा पनि भावनात्मक परिवर्तन देखाउने खालका हुन्छन् । अति संवेदनशील बच्चाहरूले तुरुन्तै खुसी हुन्छन् र तुरुन्तै दुःखी पनि हुन्छन् । कसैलाई परेको पीडा देखेर, कुनै नराम्रो घटना तथा परिस्थितिले पनि उनीहरूलाई भावुक बनाइहाल्छ र आँसु झारिहाल्छन् ।
कोलाहलपूर्ण वातावरणले उनीहरूलाई विचलित पार्छ । सुन्दर चीजहरू वा कसैको दयालु व्यवहारले उनीहरूलाई प्रेरित गर्छ । यद्यपि, यही स्वभावले उनीहरूमा समस्या निम्त्याउन सक्छ । उनीहरूको यस्तो बानीलाई लिएर कहिलेकाहीं साथीहरू वा अरू कसैले जिस्क्याउने खिसिट्युरी गर्ने पनि हुन सक्छ ।
यस्ता बालबालिकालाई अभिभावकले कसरी सहयोग गर्ने ?
–उनीहरूको भावनालाई कदर गर्ने
–बच्चा रोयो भने, तिनीहरूलाई चुप लगाउन झन गाली नगर्ने ।
–उनीहरूलाई आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
–अरूप्रति संवेदनशील हुनु राम्रो गुण हो भनेर बच्चालाई विश्वस्त बनाउने ।
–उनीहरूको गहिरो सोच उनीहरूको शक्ति हो भनेर चिनाउने ।
–यदि कसैले तपाईंको बच्चालाई संवेदनशील भएकोमा खिसी गर्छ, उडाउँछ भने तिनीहरूलाई रोक्नुपर्छ । चाहे त्यो शिक्षक होस्, परिवारको सदस्य होस्, वा सहपाठी होस् उनीहरूले बच्चालाई त्यस्तो व्यवहार गर्छन् भने त्यसलाई समर्थन गर्नु हुँदैन बरू रोक्नुपर्छ ।
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