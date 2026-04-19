दाङमा बन्दै गरेको घरको ट्यांकीमा दुई जना मृत भेटिए

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- दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ रजौरामा निर्माणाधीन घरको पानी ट्यांकीभित्र दुई जना पुरुषको शव फेला परेको छ।
- घटनाको जानकारी पाएलगत्तै प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुगेको छ र मृतकको पहिचान खुल्न बाँकी रहेको छ।
- जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले घटनाका बारेमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।
६ साउन, काठमाडौं । दाङमा बन्दै गरेको घरको पानी ट्यांकीमा दुई जनाको शव फेला परेको छ ।
जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ रजौरामा दुई जना पुरुषको शव फेला परेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार मृत्यु हुनेमा सल्यान घर भई हाल तुलसीपुर बस्दै आएका कमल गिरी र घनश्याम गिरी छन् ।
उनीहरु मिलेर घर निर्माणका काम गर्दै आएका थिए । तर उनीहरुको मृत्युको कारण खुलेको छैन ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
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