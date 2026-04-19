+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इरानी राष्ट्रपतिले गरे किन गरे सरकारी टिभी च्यानलको आलोचना ?

च्यानलले सुप्रिम लिडर मोजतबा खामेनेईको पूरा बयान नदेखाइ एउटा निश्चित अंश मात्र प्रसारण गरेको पेजेस्कियानले बताएका हुन्।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ६ गते १२:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले सरकारी च्यानलले सुप्रिम लिडर मोजतबा खामेनेईको भनाइलाई अपूर्ण रूपमा प्रसारण गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
  • पेजेस्कियानले खामेनेईले अमेरिकासाग वार्ताका लागि मञ्जुरी दिएको भए तापनि च्यानलले वार्ता अस्वीकारको अंश मात्र देखाएको आरोप लगाएका छन्।
  • बुधबार बिहान अमेरिकी सेन्टकमले इरानका विभिन्न ठेगानामा ११औं चरणको हमला गरेको छ।

६ साउन, काठमाडौं । इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले त्यहाँको सरकारी न्युज च्यानल आइआरआइबीको आलोचना गरेका छन्।

उक्त च्यानलले सुप्रिम लिडर मोजतबा खामेनेईको पूरा बयान नदेखाइ एउटा निश्चित अंश मात्र प्रसारण गरेको पेजेस्कियानले बताएका हुन्।

मसुद पेजेस्कियानले भने, ‘अमेरिकाको साथ कुराकानीको लागि खामेनेईले मञ्जुरी दिएका थिए। तर टिभी च्यानलले खामेनेईको ती बयानमा मात्र ध्यान दियो, जसमा कुराकानी गर्न अस्वीकार गरिएको थियो।’

उनले कुराकानीको विषयमा भइरहेका गलत टिप्पणीको आलोचना गरे। पेजेस्कियानले एकता र आपसी सहयोग कायम राख्न अपिल पनि गरे।

यसैबीच, अमेरिकी सेन्टकमले बुधबार बिहान इरानका विभिन्न ठेगानामा हमला गरेको छ। एक घण्टासम्म यो हमला सेन्टकमले ११औं चरणको भएको जानकारी दिएको छ ।

इरान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

इरानमाथि आक्रमण बढाउने अमेरिकाको चेतावनी

इरानमाथि आक्रमण बढाउने अमेरिकाको चेतावनी
अमेरिकी ड्रोन खसालेको इरानी दाबी, कुवेतमाथि पनि क्षेप्यास्त्र आक्रमण

अमेरिकी ड्रोन खसालेको इरानी दाबी, कुवेतमाथि पनि क्षेप्यास्त्र आक्रमण
इरानसँगको वार्ता सकारात्मक भइरहेको अमेरिकी ट्रम्पको दाबी

इरानसँगको वार्ता सकारात्मक भइरहेको अमेरिकी ट्रम्पको दाबी
दोहामा अमेरिका र इरानका वार्ताकारहरूबीचको छलफल सकारात्मक

दोहामा अमेरिका र इरानका वार्ताकारहरूबीचको छलफल सकारात्मक
होर्मुजमा फेरि बल्झियो युद्धको घाउ, धरापमा अमेरिका-इरान युद्धविराम

होर्मुजमा फेरि बल्झियो युद्धको घाउ, धरापमा अमेरिका-इरान युद्धविराम
शर्तसहित इस्लामिक देशसँग मिलेर अघि बढ्न इरान तयार

शर्तसहित इस्लामिक देशसँग मिलेर अघि बढ्न इरान तयार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन

मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन
कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्

कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्
डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्

डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्
सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता

सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता
राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप
विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत

विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत
एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश

एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित