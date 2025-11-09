+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अमेरिकी ड्रोन खसालेको इरानी दाबी, कुवेतमाथि पनि क्षेप्यास्त्र आक्रमण

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २४ गते ११:०१

२४ असार, काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्वले पश्चिम एसियामा थप उग्र रूप लिन थालेको छ। अमेरिकाले इरानमाथि भीषण हवाई हमला गरेलगत्तै इरानले एक अत्याधुनिक अमेरिकी ड्रोन खसालेको दाबी गरेको छ भने द्वन्द्वको असर छिमेकी राष्ट्र कुवेतसम्म पुगेको छ।

इरानी समाचार एजेन्सी तस्निमका अनुसार, इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी) का प्रवक्ता हुसेन मोहबीले इरानी वायु रक्षा प्रणालीले बुशेहर प्रान्तको खोरमुजमाथि उडिरहेको अमेरिकी एमक्यु-९ ड्रोनलाई खसालेको बताएका छन्।

अमेरिकी सेनाको हवाई अतिक्रमणपछि त्यसको जबाफमा उक्त ड्रोनलाई निसाना बनाएर खसालिएको मोहबीले स्पष्ट पारेका छन्।

कुवेतमा साइरनक्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमणको प्रतिकार

यसैबीच, यस युद्धको बाछिटा कुवेतसम्म पुगेको छ। कुवेती सेनाले आफूहरूमाथि भइरहेको ‘शत्रुतापूर्ण क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमण’ को प्रतिकार गरिरहेको जनाएको छ। कुवेतको सरकारी समाचार एजेन्सी कुनाका अनुसार देशभर हवाई आक्रमणको साइरन बजाइएको छ।

सेनाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभर सुनिएका विस्फोटका आवाजहरू ती क्षेप्यास्त्र र ड्रोनलाई आकाशमै नष्ट गर्दा आएको प्रस्ट पारेको छ। साथै, नागरिकहरूलाई शान्त रहन र अधिकारीहरूले दिएका सुरक्षा निर्देशनहरू पालना गर्न अपिल गरिएको छ।

तेहरान विमानस्थलमा उडान सुचारु

आक्रमण र तनावका बीच तेहरानस्थित इमाम खुमेनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रोकिएका उडानहरू भने सुचारु भएका छन्। इरानी सरकारी प्रसारक आइआरआईबीका अनुसार स्थानीय समयानुसार बिहान ५ बजेदेखि विमानस्थलको उडान तालिका सामान्य अवस्थामा फर्किएको छ।

यो पछिल्लो घटनाक्रम अमेरिकाले इरानमाथि गरेको शृङ्खलाबद्ध हवाई हमलालगत्तै विकसित भएको हो। इरानका पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामेनीको अन्त्येष्टि चलिरहेकै बेला अमेरिकाले बुधबार बिहानै इरानका ८० भन्दा बढी सैन्य अखडाहरू (बन्दर अब्बास, केश्म टापु र सिरिक लगायत) मा आक्रमण गरेको थियो।

होर्मुज स्ट्रेटमा इरानले ३ वटा व्यावसायिक तेल ट्याङ्करमाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाउँदै अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले उक्त हवाई कारबाही गरेको थियो।

अमेरिकाको उक्त आक्रमणलाई इरानले दुई देशबीचको युद्धविराम सम्झौताको ‘खुला उल्लङ्घन’ भन्दै यसको ‘विनाशकारी जवाफ’ दिने चेतावनी दिएको थियो।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

अमेरिकी ड्रोन इरान कुवेत क्षेप्यास्त्र
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मानव अधिकार आयोगले खोज्यो आर्थिक स्वायत्तता, विदेशी सहयोग लिन पाउनुपर्ने माग

मानव अधिकार आयोगले खोज्यो आर्थिक स्वायत्तता, विदेशी सहयोग लिन पाउनुपर्ने माग
विस्थापित सुकुमवासीहरू उजुरी लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पुगे

विस्थापित सुकुमवासीहरू उजुरी लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पुगे
सुशासनको आवरणमा शासकीय विचलन

सुशासनको आवरणमा शासकीय विचलन
कार्यान्वयन हुँदैनन् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस

कार्यान्वयन हुँदैनन् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस
तिलोत्तमा–१७ को जग्गा दर्ता विवादमा सर्वोच्चले फेरि सुनुवाइ गर्ने

तिलोत्तमा–१७ को जग्गा दर्ता विवादमा सर्वोच्चले फेरि सुनुवाइ गर्ने
उपमहासचिव अमिनाको प्रष्टोक्ति : म राष्ट्र संघ महासचिवको दौडमा छैन

उपमहासचिव अमिनाको प्रष्टोक्ति : म राष्ट्र संघ महासचिवको दौडमा छैन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’
पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?

पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?
पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा
उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’
भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories
बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories
प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित