+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सांसद राजेन्द्र राईलाई सभामुखले किन रोके बोल्न ?

सभामुख आफैंले समय दिएर किन रोके त सांसद राईलाई बोल्न ? सांसद राईले सभामुख र सभाको अवहेलना गरेको भन्दै सभामुख अर्यालले नबोल्न निर्देशन दिएका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २४ गते ११:४०

२४ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र राईले बोल्न सुरु मात्र के गरेका थिए, सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले भने, ‘माननीय सदस्य म तपाईंलाई त्यसभन्दा अगाडि नबढ्न निर्देशन दिन्छु ।’

सभामुख आफैंले समय दिएर किन रोके त सांसद राईलाई बोल्न ? सांसद राईले सभामुख र सभाको अवहेलना गरेको भन्दै सभामुख अर्यालले नबोल्न निर्देशन दिएका हुन् ।

सांसद राईले माइक हातमा लिनासाथ भनेका थिए, ‘सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुखलाई एउटा निवेदन गर्नु पर्‍यो । तपाईं कान सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न ? सभामुखलाई यो निवेदन हो ।’

त्यसपछि सभामुख अर्यालले भने, ‘माननीय सदस्य आफ्नो भनाइ मर्यादामा बसेर राख्नु होला । माननीय सदस्यलाई म योभन्दा अगाडि बढ्न निर्देशन दिँदिनँ । समय दिँदैन, बस्नु्स् ।’

सांसद राईको माइक काटेर सभामुखले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद् परशुराम तामाङलाई बोल्न समय दिए तर तामाङ बोल्न उठेनन् ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिलाकुमारी गच्छदारले एमाले सांसद राईले भन्दा पहिला नै आफ्नो धारणा राखीसकेकी थिइन् ।

एमाले सांसदहरूले उभिएर विरोध गरिरहे ।

त्यसपछि सभामुखले थपे, ‘माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रममा स्पष्ट रुपमा सभामुखको अपमान हुने गरी जुन भाषा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ यो विषयमा मेरो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । माननीय सदस्यहरूले हलबाटै…’

त्यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद टीका संग्रौलाले नियमापत्ति भन्दै हात उठाइन । उनले सांसद राईको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन वा भावी पुस्तालाई देखाउन राख्नुपर्ने धारणा राखिन् । सभामुखले पद अनुकुलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावमा छलफल भएका बेलामा बाहेक सभामुखको आचरणको विषयमा प्रश्न उठाउन नपाउने व्यवस्था स्मरण गराइन् ।

सांसद संग्रौलाको भनाइ सकिएपछि सभामुखले पुनः सांसद राईलाई बोल्न समय दिए । सभामुखले भने, ‘माननीय सदस्यले आफ्नो भाषा सुधार्ने र क्षमायाचना गर्ने भन्नु भएको छ । के भन्न खोज्नु भएको हो उहाँलाई माइक दिनुस् ।’

दोस्रोपटक माइक लिएपछि राईले भने ‘सभामुख महोदय, आज अचम्मै भयो । सभामुख यस्तो गरिमामय सदनमा आत्तिएर एउटा सदस्यले कुरा राखिरहेका बेला…।’ त्यसपछि सभामुखले विषय वस्तुमा केन्द्रित भएर बोल्न निर्देशन दिए । ‘विषयमा प्रवेश गर्न माननीय सदस्यलाई जानकारी गराउँछु,’ सभामुखले भने ।

राई बोलिरहे, ‘सभामुख आत्तिएर … यस्तै पारा हो भने तपाईंले पाँच वर्ष सभामुख चलाउनुहुन्न । मैले बुझिसकें । मैले तपाईंको खुट्टी हेरिसकें । किन हेरें भने नि तपाईंले कुरा सुन्नु परेन ?’

सांसद राईको भनाइ टुंगिदा नटुंगिदै सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थिगित भए ।

राजेन्द्र राई
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’
पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?

पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?
पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा
उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’
भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories
बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories
प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित