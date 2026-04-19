१२ हजार घुस रकमसहित वन कार्यालय प्रमुख पक्राउ

२३ असार, सिरहा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले सिराहाबाट एक वन सब डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखलाई घुस रकमसहित पक्राउ परेको छ ।
अख्तियारले सब डिभिजन वन कार्यालय बन्दीपुरका प्रमुख रामकेवल राय यादवलाई सेवाग्राहीसँग घुस बापत १२ हजार लिएको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो ।
उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासको टोलीले मंगलबार कर्जन्हा नगरपालिका–४ बाट पक्राउ गरेको छ ।
कर्जन्हा नगरपालिका–२ मा रहेको एक स: मिलले विभिन्न स्थानबाट ल्याएको तीन ट्रक काठको चार–चार हजारका दरले घुस रकम लिएको सूचना अख्तियारलाई प्राप्त भएको जनाएको छ ।
घुस मागेपछि सेवाग्राही अख्तियारमा पुगेका थिए । सोही अनुसार स्ट्रिङ अपरेसन गरेर पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइने अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियार टोलीले अहिले घटना मुचुल्का लिने काम गरिरहेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय, सिरहाका प्रमुख बेचन चौधरीले आफूलाई उक्त घटनाबारे जानकारी प्राव्त भएको बताए । तर, आफूलाई कुन विषयमा को सँग घुस लिएको हो भन्ने जानकारी प्राप्त नभइसकेको दाबी गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4