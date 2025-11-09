+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आठ वटा युद्ध अन्त्य गराएको ट्रम्पको दाबी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २३ गते १२:४५

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पहलगाम आक्रमणपछि सिर्जित भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वलाई लिएर पुनः टिप्पणी गरेका छन्। युक्रेनको राजधानी किभमा रुसले गरेको आक्रमणबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै ट्रम्पले आफूले अहिलेसम्म आठवटा युद्ध रोक्न सफल भएको दाबी समेत गरे।

ह्वाइट हाउसमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, “मैले भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्व पनि रोक्काएको थिएँ। अन्य मामिलाहरूमा पनि मैले यस्तै भूमिका खेलेको छु। भारत र पाकिस्तानको त्यो मामिला निकै खतरनाक हुन सक्थ्यो। त्यहाँ आणविक युद्धको खतरा थियो। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीका अनुसार त्यस युद्धमा ४ करोड मानिसको ज्यान जान सक्थ्यो। सायद ५ करोड मानिस पनि मारिन सक्थे।”

उनले अगाडि थपे, “दुवै देशले एक-अर्काका ११ वटा विमान खसालिदिएका थिए। स्थिति निरन्तर बिग्रँदै गएको थियो। चार दिनसम्म तनावपूर्ण वातावरण रह्यो र त्यसपछि मैले त्यसलाई रोकेँ।”

जब ट्रम्पलाई जुलाई ४ मा किभमा भएको आक्रमणका बारेमा प्रश्न सोधियो।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिनसँग कुराकानी गरेपछि पनि उनीमाथि कुनै प्रकारको दबाब किन नदेखिएको हो भनी सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, “मलाई लाग्छ पुटिन दबाबमा छन्। उनी यो युद्ध अन्त्य गर्न चाहन्छन् र वोलोदिमीर जेलेन्स्की पनि यसलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छन्। दुवै पक्षसँग हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ र हेरौँ हामी यसलाई अन्त्य गराउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। यो निकै दुःखद परिस्थिति हो।”

आफ्नो मध्यस्थताको दाबी गर्दै उनले भने, ‘मैले आठवटा युद्ध अन्त्य गराएको छु। मेरो विचारमा रुस-युक्रेन युद्ध समाधान गर्न तुलनात्मक रूपमा सजिलो हुनुपर्ने थियो, किनकि म दुवै नेताहरूलाई चिन्दछु। अन्य धेरै मामिलाहरूमा म ती नेताहरूलाई चिन्दिनथेँ।

डोनाल्ड ट्रम्प
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहु र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पबीच छिट्टै भेटवार्ता हुने

इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहु र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पबीच छिट्टै भेटवार्ता हुने
युरोपले दायित्व नबढाए सुरक्षा प्रतिबद्धता घटाउने ट्रम्पको चेतावनी

युरोपले दायित्व नबढाए सुरक्षा प्रतिबद्धता घटाउने ट्रम्पको चेतावनी
जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य गर्ने ट्रम्पको प्रयास सर्वोच्च अदालतद्वारा अस्वीकार 

जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य गर्ने ट्रम्पको प्रयास सर्वोच्च अदालतद्वारा अस्वीकार 
अमेरिकी प्रविधि कम्पनीमाथि कर लगाए शतप्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी

अमेरिकी प्रविधि कम्पनीमाथि कर लगाए शतप्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी
विश्वकपको फाइनलमा ट्रम्पले ट्रफी हस्तान्तरण गर्ने विषयमा किन भइरहेको छ आलोचना ?

विश्वकपको फाइनलमा ट्रम्पले ट्रफी हस्तान्तरण गर्ने विषयमा किन भइरहेको छ आलोचना ?
अमेरिकी पासपोर्टमा ट्रम्पको तस्वीर, सेयर गर्दै लेखे– स्वागत छ, तर भद्र बन्नुहोला

अमेरिकी पासपोर्टमा ट्रम्पको तस्वीर, सेयर गर्दै लेखे– स्वागत छ, तर भद्र बन्नुहोला

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा
उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’
भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा
संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका

संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका
श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ

श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories
बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories
प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित