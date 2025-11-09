आठ वटा युद्ध अन्त्य गराएको ट्रम्पको दाबी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पहलगाम आक्रमणपछि सिर्जित भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वलाई लिएर पुनः टिप्पणी गरेका छन्। युक्रेनको राजधानी किभमा रुसले गरेको आक्रमणबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै ट्रम्पले आफूले अहिलेसम्म आठवटा युद्ध रोक्न सफल भएको दाबी समेत गरे।
ह्वाइट हाउसमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, “मैले भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्व पनि रोक्काएको थिएँ। अन्य मामिलाहरूमा पनि मैले यस्तै भूमिका खेलेको छु। भारत र पाकिस्तानको त्यो मामिला निकै खतरनाक हुन सक्थ्यो। त्यहाँ आणविक युद्धको खतरा थियो। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीका अनुसार त्यस युद्धमा ४ करोड मानिसको ज्यान जान सक्थ्यो। सायद ५ करोड मानिस पनि मारिन सक्थे।”
उनले अगाडि थपे, “दुवै देशले एक-अर्काका ११ वटा विमान खसालिदिएका थिए। स्थिति निरन्तर बिग्रँदै गएको थियो। चार दिनसम्म तनावपूर्ण वातावरण रह्यो र त्यसपछि मैले त्यसलाई रोकेँ।”
जब ट्रम्पलाई जुलाई ४ मा किभमा भएको आक्रमणका बारेमा प्रश्न सोधियो।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिनसँग कुराकानी गरेपछि पनि उनीमाथि कुनै प्रकारको दबाब किन नदेखिएको हो भनी सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, “मलाई लाग्छ पुटिन दबाबमा छन्। उनी यो युद्ध अन्त्य गर्न चाहन्छन् र वोलोदिमीर जेलेन्स्की पनि यसलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छन्। दुवै पक्षसँग हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ र हेरौँ हामी यसलाई अन्त्य गराउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। यो निकै दुःखद परिस्थिति हो।”
आफ्नो मध्यस्थताको दाबी गर्दै उनले भने, ‘मैले आठवटा युद्ध अन्त्य गराएको छु। मेरो विचारमा रुस-युक्रेन युद्ध समाधान गर्न तुलनात्मक रूपमा सजिलो हुनुपर्ने थियो, किनकि म दुवै नेताहरूलाई चिन्दछु। अन्य धेरै मामिलाहरूमा म ती नेताहरूलाई चिन्दिनथेँ।
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