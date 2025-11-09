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इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहु र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पबीच छिट्टै भेटवार्ता हुने

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २० गते ११:४०

२० असार, काठमाडौं । बीबीसी फारसी सेवाका अनुसार, इजरायली प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले एक बयान जारी गर्दै प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच छिट्टै भेटवार्ता हुन लागेको जानकारी दिएको छ।

दुवै नेताबीच टेलिफोनमा भएको कुराकानीका क्रममा भेटघाट गर्ने सहमति बनेको इजरायली प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ।

यस टेलिफोन कुराकानीका क्रममा बेन्जामिन नेतान्याहूले ट्रम्पलाई अमेरिका स्थापनाको २५०औँ वर्षगाँठको अवसरमा बधाई दिएका थिए।

बयान अनुसार नेतान्याहूले भने, “अमेरिका विश्वमा स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टर हो र इजरायलले दुई देशबीचको घनिष्ठ सम्बन्धलाई निकै महत्त्व दिन्छ।”

डोनाल्ड ट्रम्प बेन्जामिन नेतन्याहु
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