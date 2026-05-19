अमेरिकी प्रविधि कम्पनीमाथि कर लगाए शतप्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी

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- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युरोपेली सङ्घले डिजिटल सेवा कर लागू गरेमा उनीहरूका सामानमा १०० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने चेतावनी दिएका छन्।
- युरोपेली सङ्घको डिजिटल सर्भिस एक्टअन्तर्गत मेटा, अमेजन र माइक्रोसफ्टजस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीहरूमाथि बढ्दो नियमन र जरिवानाले दुई पक्षबीच व्यापारिक तनाव सिर्जना भएको छ।
- मेटाले युरोपेली नियामकहरूले आफ्नो सफलतालाई दण्डित गर्ने उद्देश्यले अनुचित जरिवाना लगाइरहेको आरोप लगाउँदै ट्रम्प प्रशासनमार्फत व्यापारिक सम्झौतामा समर्थन खोजिरहेको छ।
१५ असार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलेले डिजिटल सेवा करको कडा जवाफ दिने बताएका छन्। उनले विदेशी सामानमा ठूलो व्यापारिक जरिवाना लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
राष्ट्रपति ट्रम्पले शुक्रबार ‘ट्रुथ सोसल’ मा यो चेतावनी दिएका हुन्। उनले विशेष गरी युरोपेली सङ्घका नियामकहरूलाई निसाना बनाएका छन्।
ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “धेरै युरोपेली देशहरूले अमेरिकी कम्पनीहरूमाथि डिजिटल सेवा कर लागू गर्ने छलफल गरिरहेका छन्। केही देशहरू यो कर लागू गर्ने अन्तिम तयारीमा छन्। मेरो यो भनाइलाई आधिकारिक चेतावनी मान्नुहोला। यस्तो कर लगाउने देशले कडा परिणाम भोग्नुपर्नेछ। उनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका पठाउने सम्पूर्ण सामानमा तुरुन्तै १०० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्नेछ।”
ट्रम्पले यी भन्सार जरिवानाहरू कडाईका साथ लागु हुने स्पष्ट पारेका छन्। यिनीहरूले पुराना स्थापित व्यापार सम्झौताहरूलाई खारेज गर्नेछन्। यदि उनीहरू कर लगाउन अगाडि बढेमा यो भन्सार महसुल तुरुन्तै लागू हुनेछ।
ह्वाइट हाउसले युरोपेली नियामकहरूलाई पहिले नै चेतावनी दिँदै आएको थियो। युरोपेली सङ्घको ‘डिजिटल सर्भिस एक्ट’ (डीएसए) मा नयाँ उपायहरू थप्ने छलफल भइरहेको छ। यस ऐनले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूमाथि पहिले नै कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यसैले अहिले दुई पक्षबीच तनाव बढेको हो।
सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले ह्वाइट हाउससँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। उनीहरू युरोपेली सङ्घका बढ्दो नियमनहरूको विरोध गरिरहेका छन्। विशेष गरी मेटा कम्पनीले आफ्ना व्यवसायमाथि लगातार थपिएका सर्तहरू बन्द गर्न माग गरेको छ।
मेटाले विगत केही वर्षदेखि ठूलो जरिवाना भोग्दै आएको छ। युरोपेली सङ्घका अधिकारीहरूले उसलाई हरेक वर्ष १ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी जरिवाना गरेका छन्। डाटा चोरी भएको मामलामा यो जरिवाना लागेको हो ।
फेसबुक मार्केटप्लेसलाई फेसबुकसँग लिंक गरेको कारण पनि जरिवाना भएको हो। उसमाथि कर ठगीको आरोप र अन्य उल्लङ्घनका मुद्दाहरू पनि छन् । मेटाका प्रमुख मार्क जुकरबर्गले ट्रम्प प्रशासनसँग सम्बन्ध सुधार्न खोजेका छन्। जुकरबर्गले वैदेशिक व्यापारिक सम्झौताहरूमा राष्ट्रपति ट्रम्पको समर्थन जित्न चाहेका छन्। उनले आफूमाथि लाग्ने जरिवानाहरू रोक्ने आशा राखेका छन्।
मेटाले अन्य देशका जरिवानाहरूको पनि विरोध गरेको छ। विशेष गरी स्थानीय प्रकाशकहरूको सामग्री प्रयोग गर्दा लाग्ने जरिवानाको विरोध भएको छ। कम्पनीले हालै अस्ट्रेलियाको एउटा प्रस्तावको आलोचना गरेको थियो। उसले ‘न्यूज बार्गेनिङ इन्सेन्टिभ’ का परिवर्तनहरू खराब र अन्यायपूर्ण रहेको बताएको थियो।
धेरै मामिलामा मेटाको तर्क सही देखिन्छ। धेरैजसो नियमनहरू मेटालाई उसको सफलताका लागि दण्डित गर्ने उद्देश्यले बनेका छन्। यस व्यवसायको दायरा निकै ठूलो छ। यसले अधिकांश देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्छ। मेटाले स्थानीय कर तिर्नबाट उम्किन खोजेको तर्क पनि छ। तर कम्पनीले अहिलेसम्म नियमभित्रै रहेर काम गरिरहेको छ।
सामाजिक सञ्जालमाथि गलत चिन्ताका कारण ठूला प्रतिबन्ध लगाउनु अन्यायपूर्ण देखिन्छ। तर अमेरिकी सरकारले कदम चाल्नुको पछाडि केवल मेटाको दबाब मात्र छैन। ‘पोलिटिको’ मा गत हप्ता रिपोर्ट प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार, युरोपेली नियामकहरूले डीएसए को अधिकार क्षेत्र विस्तार गरेका छन्। अब यसभित्र ‘अमेजन वेब सर्भिस’ र ‘माइक्रोसफ्ट एजर’ क्लाउड सेवाहरू पनि पर्नेछन्। त्यसैले अन्य प्रविधि दिग्गजहरूले पनि अमेरिकी सरकारसँग पैरवी गरेका छन्। उनीहरूले ह्वाइट हाउसलाई यो कदम चाल्न बाध्य पारेका हुन्।
यो नयाँ दबाबले मेटा र अन्य सामाजिक प्लेटफर्महरूलाई मद्दत गर्न सक्छ। उनीहरूले अन्य बजारका नयाँ जरिवाना प्रस्तावहरूलाई परास्त गर्न सक्नेछन्। यदि यसो भयो भने मेटाका लागि यो ठूलो सकारात्मक कुरा हुनेछ। यसले उसलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विकासमा थप लगानी गर्न मद्दत गर्नेछ ।
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