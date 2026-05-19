ट्रम्प र नेटोका महासचिव रूटेबीच भेटवार्ता

११ असार, काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तरी एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) का महासचिव मार्क रूटेबीच भेटवार्ता भएको छ ।
उनीहरूबीच बुधवार अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउसमा भेटवार्ता भएको हो । भेटका क्रममा महासचिव रुटेले इरान युद्धबारे आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
इरानको विषयमा ट्रम्पले चालेको कदम महत्वपूर्ण रहेको रुटेको भनाइ थियो । ‘सबैभन्दा पहिलो कुरा इरानले लगभग हासिल गर्न लागेको परमाणु क्षमताको हो,’ उनले भने, ‘त्यो क्षमता सम्पूर्ण विश्वका लागि खतरा बन्न सक्थ्यो ।’
इरान परमाणु क्षमता हासिलमा निकै नजिक पुगिसकेको पनि रुटेले स्मरण गराए । ‘तपाईंले देख्नुभएको होला, जी–७ का सबै नेताहरूले उक्त परमाणु क्षमतालाई ठूलो हदसम्म कमजोर पारिएको भन्दै प्रशंसा गरेका छन्,’ उनले भने ।
केही छिटफुट घटनाहरूका कारण ट्रम्प निराश भए पनि समग्रमा हेर्दा युरोपेली सहयोगीहरू अमेरिकाको साथमा उभिएका रुटेले बताए ।
भेटावार्तका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपतिले भने युरोपेली सहयोगीहरूको व्यवहारप्रति निराशा व्यक्त गरेका छन् ।
‘यदि मेरो ठाउँमा अरू कोही भएको भए आज तपाईंसँग हाम्रो यो बैठक पनि भइरहेको हुने थिएन,’ उनले भने, ‘उनीहरूले ‘हामी सहयोग गर्न चाहन्छौं’ भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’
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