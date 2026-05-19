छथर गाउँपालिकाले ल्यायो ४७ करोड २७ लाख ९९ हजारको बजेट

११ असार, तेह्रथुम । तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ४७ करोड २७ लाख ९९ हजार ६ सय ३४ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकाको गाउँसभा तथा १७औं अधिवेशन मार्फत प्रस्तुत बजेटले सडक पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
छथर गाउँपालिका–३ पञ्चकन्या स्थित ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय स्थल ५२ ढोके/बराह मन्दिर/योमुई चाङखासिङ गढी मा बुधबार आयोजित गाउँसभामा गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तविर लिम्बुले बजेट तथा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
गाउँपालिकाका अनुसार कुल बजेटमध्ये संघीय सरकारबाट ४२ करोड ३९ लाख ३ हजार रुपैयाँ, प्रदेश सरकारबाट ३ करोड ९६ लाख ६ सय ४३ रुपैयाँ तथा स्थानीय स्रोतबाट १ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिएको छ ।
अध्यक्ष लिम्बुले प्रस्तुत गरेको बजेटले स्थानीय आवश्यकता, जनअपेक्षा तथा दिगो विकासका लक्ष्यलाई केन्द्रमा राख्दै समृद्ध र आत्मनिर्भर छथर निर्माणको आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । विशेष गरी शुक्रबारे–फाक्चमारा–पञ्चकन्या–हाक्पारा–तमोर करिडोर जोड्ने सडकको स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे कार्यक्रम लाई प्रमुख योजनाका रूपमा अघि सारिएको छ ।
साथै अन्तरपालिका तथा वडा जोड्ने सडक सञ्जाल विस्तार, बाह्रै महिना सञ्चालन हुन सक्ने सडक निर्माण, पुल तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई समेत समेटिएको छ ।
कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको व्यवसायीकरण, उत्पादन वृद्धि, कृषकको आयआर्जन अभिवृद्धि र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणलाई बजेटले विशेष महत्व दिएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धन, सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरण तथा रोजगारीका अवसर विस्तारमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।
स्वास्थ्यतर्फ स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति, समुदायमा आधारित स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवर्द्धन, प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार र खेलकुद विकासमार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिइएको छ ।
त्यसैगरी महिला, दलित, बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका नागरिकको सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा तथा न्यायिक पहुँच विस्तारलाई पनि बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । खानेपानी, सरसफाइ, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन तथा डिजिटल प्रविधिको विस्तारका कार्यक्रमसमेत बजेटमा समेटिएका छन् ।
गाउँपालिकाले प्रस्तुत गरेको बजेटले पूर्वाधार निर्माणसँगै कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका क्षेत्रमा लगानी बढाएर स्थानीय नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने तथा छथरलाई समृद्ध, आत्मनिर्भर र विकासोन्मुख गाउँपालिकाका रूपमा स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
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