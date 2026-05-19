+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

युक्रेनी ड्रोन आक्रमणपछि मस्कोको तेल प्रशोधन केन्द्र कम्तीमा ६ महिना बन्द हुने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ११ गते ७:०४

११ असार, काठमाडौं । युक्रेनले लगातार गरेका ड्रोन आक्रमणहरूका कारण मस्कोको दक्षिणमा अवस्थित एउटा ठूलो तेल प्रशोधन केन्द्र कम्तीमा ६ महिनाका लागि बन्द हुने भएको छ।

गाजप्रोम नेफ्टद्वारा सञ्चालित यस प्रशोधन केन्द्रमा पहिलो पटक जुन १६ मा आक्रमण भएको थियो । जसबाट रिफाइनरीको ५३ प्रतिशत क्षमता ओगट्ने एउटा डिस्टिलेसन युनिटमा क्षति पुगेको थियो।

त्यसपछि जुन १८ मा भएको दोस्रो आक्रमणले बाँकी ४७ प्रतिशत क्षमता ओगट्ने आधुनिक ‘युरो प्लस’ युनिटमा पनि क्षति पुर्‍याएको बताइन्छ ।

यससँग परिचित औद्योगिक स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी रोयटर्सले बुधबार यससम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। मस्को रिफाइनरीमा भएको क्षतिको मर्मत सम्भारका लागि कम्तीमा आधा वर्ष लाग्ने उद्योग सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ।

रोयटर्सका अनुसार यस प्रशोधन केन्द्रले सन् २०२४ मा ११.६ मिलियन मेट्रिक टन कच्चा तेल प्रशोधन गरी २.९ मिलियन टन पेट्रोल र ३.२ मिलियन टन डिजेल उत्पादन गरेको थियो। गाजप्रोम नेफ्टद्वारा सञ्चालित यस केन्द्रमा भएको क्षतिबारे रूसी अधिकारीहरूले भने हालसम्म सार्वजनिक रूपमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्।

युक्रेनले यसै वर्षको वसन्त ऋतुदेखि रूसी तेल प्रशोधन केन्द्रहरू र आपूर्ति शृङ्खलाहरूमाथि आफ्नो आक्रमणलाई तीव्र बनाएको छ। ड्रोन आक्रमणका कारण रूसको पेट्रोल उत्पादनमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने केन्द्रहरूको उत्पादन ठप्प वा न्यून भएको छ । जसले गर्दा केही क्षेत्रहरूमा इन्धनको रासनिङ समेत गर्नुपरेको छ।

यस वर्षको सुरुवातदेखि रूसमा पेट्रोलको औसत मूल्य ६.६ प्रतिशतले बढिसकेको छ। जुन १५ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार एकै हप्ताको मूल्यवृद्धिका कारण राष्ट्रिय औसत मूल्य ६९.११ रुबल प्रति लिटर पुगेको थियो।

उपप्रधानमन्त्री अलेक्ज्याण्डर नोभाकले मंगलबार आन्तरिक इन्धन बजारको स्थिति ‘चुनौतीपूर्ण तर नियन्त्रणमा’ रहेको बताएका छन्। उनले पेट्रोल र जेट इन्धनको निर्यातमा पहिलेदेखि नै कायम प्रतिबन्धका साथै अब डिजेल निर्यातमा पनि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा विचार भइरहेको उल्लेख गरेका छन्।

 

ड्रोन आक्रमण रुस-युक्रेन युद्ध
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यूएईको महत्वपूर्ण विद्युत् स्रोत बराकाह पावर प्लान्टमा ड्रोन आक्रमण

यूएईको महत्वपूर्ण विद्युत् स्रोत बराकाह पावर प्लान्टमा ड्रोन आक्रमण
इजरायली हतियार निर्माण केन्द्रमा इरानी सेनाको ड्रोन आक्रमण

इजरायली हतियार निर्माण केन्द्रमा इरानी सेनाको ड्रोन आक्रमण
साउदीको रियादस्थित अमेरिकी दूतावासमा ड्रोन आक्रमण

साउदीको रियादस्थित अमेरिकी दूतावासमा ड्रोन आक्रमण
कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ड्रोन आक्रमण, केही घाइते

कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ड्रोन आक्रमण, केही घाइते
युक्रेनमा यात्रुवाहक रेलमाथि रूसको ड्रोन आक्रमण, ३ जनाको मृत्यु

युक्रेनमा यात्रुवाहक रेलमाथि रूसको ड्रोन आक्रमण, ३ जनाको मृत्यु
युक्रेनमा नयाँ वर्ष उत्सवमा ड्रोन आक्रमण, २४ जनाको मृत्यु, ५० घाइते

युक्रेनमा नयाँ वर्ष उत्सवमा ड्रोन आक्रमण, २४ जनाको मृत्यु, ५० घाइते

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रदेश खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका

प्रदेश खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका
उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल

उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल
रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories
बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories
गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories
के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित