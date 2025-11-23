+
कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ड्रोन आक्रमण, केही घाइते

२०८२ फागुन १६ गते २२:१९

१६ फागुन, काठमाडौं । कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ड्रोन आक्रमण भएको छ ।

कुवेत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता अब्दुल्लाह अल–राजीका अनुसार आज एक अज्ञात ड्रोनले कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई निशाना बनाएको हो ।

यस आक्रमणका कारण विमानस्थलमा कार्यरत केही कर्मचारीहरू सामान्य घाइते भएका छन् भने प्यासेन्जर टर्मिनल १ को भवनमा आंशिक भौतिक क्षति पुगेको जनाइएको छ ।

​घटना लगत्तै कुवेतका सुरक्षा निकायहरूले आपतकालीन सुरक्षा प्रक्रिया  लागू गरी उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन् ।

प्रवक्ता अल–राजीले घाइतेहरूको उपचार भइरहेको र विमानस्थलको अवस्था अहिले पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा रहेको जानकारी दिएका छन् ।

उच्चतम सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर क्षति भएको संरचनाको मर्मत र उडान सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

​यसैबीच, क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कुवेतले आफ्नो हवाई क्षेत्र अस्थायी रूपमा बन्द गरेको छ ।

यात्रुहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै यो कदम चालिएको र थप जानकारी आधिकारिक माध्यमबाट उपलब्ध गराइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

