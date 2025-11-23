भोलि काठमाडौं उपत्यकाका ६ स्थानमा कांग्रेसका सभा, गगन-विश्व सम्बोधन गर्ने

१६ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले भोलि(आइतबार) काठमाडौं उपत्यकामा ६ ठाउँमा चुनावी सभा गर्ने भएको छ । चुनावी सभाहरूमा पार्टी सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र प्रवक्ता देवराज चालिसेले सम्बोधन गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।
कांग्रेसकाअनुसार दिउँसो १ बजे काठमाडौं-१० को कीर्तिपुरमा हुने सभामा सभापति थापा र प्रवक्ता चालिसेले सम्बोधन गर्नेछन् ।
यस्तै दिउँसो २ बजे भक्तपुर-२ को ठिमीमा हुने सभा र त्यसपछि दिउँसो काठमाडौं-२ को पेप्सीकोला टाउनप्लानिङमा हुने सभामा उपसभापति शर्माले सम्बोधन गर्नेछन् ।
त्यसपछि दिउँसो ३ बजे काठमाडौं-७ को बालाजु चोकमा हुने सभामा सभापति थापा र प्रवक्ता चालिसेले सम्बोधन गर्ने तालिका छ ।
दिउँसो ३:३० बजे भने काठमाडौं-५ र ६ को संयुक्त चुनावी सभा सभामुखी चोकमा हुने भनिएको छ । जहाँ सभापति थापा र प्रवक्ता चालिसेले सम्बोधन गर्नेछन् ।
यस्तै दिउँसो ४ बजे काठमाडौं-४ को बालुवाखानीमा हुने सभामा सभापति थापाले सम्बोधन गर्नेछन् ।
