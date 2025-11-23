+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रकाशशरण महतले भने- गगनलाई सभापति मान्दैनौँ कसैले भनेको छैन

‘यहाँ बहस पनि हुन्छ, विवाद पनि हुन्छ । फेरि हामी समाधान पनि निकाल्छौँ । हिजो अधिवेशन नियमित निर्वाचनपछि गर्ने कि अगाडि गर्ने बहस थियो ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १६ गते १८:३४

१६ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाश शरण महतले गगन थापालाई सभापति मान्दैनौँ भन्ने बहस पार्टीमा नभएको दाबी गरेका छन् । नुवाकोट–१ मा शनिबार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै महतले पार्टीभित्र महाधिवेशनको मितिमा मात्रै बहस भएको दाबी गर्दै गगनलाई सभापति मान्दैनौँ कसैले भनेको दाबी गरे ।

‘कांग्रेसका विवाद थियो, बहस थियो भन्ने लागेको छ । यो ठुलो पार्टी हो, यहाँ कैयौँ पुस्ता छन्,’ महतले भने, ‘यहाँ बहस पनि हुन्छ, विवाद पनि हुन्छ । फेरि हामी समाधान पनि निकाल्छौँ । हिजो अधिवेशन नियमित निर्वाचनपछि गर्ने कि अगाडि गर्ने बहस थियो ।’

त्यसमा स्वतःस्फूर्त रूपमा कसैले अगाडि, कसैले पछाडि भनेर स्वच्छ बहस गरेको उनले दाबी गरे । ‘अहिले विशेष महाधिवेशनले गगन जीलाई सभापति निर्वाचित गर्‍यो । नयाँ कमिटी निर्वाचित गर्‍यो,’ उनले भने । त्यसपछि निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले त्यसैलाई कायम गरेको महतले टिप्पणी गरे ।

‘त्यस कारण यसलाई हामी मान्दैनौँ भन्ने बहस पार्टीमा छैन । त्यस कारण यसमा कुनै पनि द्विविधा नराख्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु,’ मतले भने ।

आउने दिनमा कांग्रेस एकत्रित भएर जाने, पार्टीभित्रका विषय छलफलबाटै टुङ्ग्याइने उनले बताए ।

‘विपक्षीले भनेको जस्तो केसी–-महत मिल्दैनन् कि ! लामा के गर्नुहुन्छ ? भनेर अन्योल सिर्जना गर्ने कोसिस भएको छ,’ उनले भने । त्यो अन्योलमा नपर्न उनले मतदातासँग आग्रह गरे ।

गगन थापा डा.प्रकाश शरण महत नेपाली कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस सबै जातजातिको साझा पार्टी हो, सबैले मौका पाउनु हुन्छ : गगन थापा

कांग्रेस सबै जातजातिको साझा पार्टी हो, सबैले मौका पाउनु हुन्छ : गगन थापा
कार्यकर्तालाई गगनको निर्देशन- फेसबुक होइन, गोडा चलाऔँ

कार्यकर्तालाई गगनको निर्देशन- फेसबुक होइन, गोडा चलाऔँ
पोखरा आमसभाको सन्देश- कांग्रेस बदलिएको आभास मतदाताले पाए जितिन्छ

पोखरा आमसभाको सन्देश- कांग्रेस बदलिएको आभास मतदाताले पाए जितिन्छ
गगनको चिन्ता- निर्वाचनले दुईवटा अतिवादलाई पोषित गर्ने खतरा छ

गगनको चिन्ता- निर्वाचनले दुईवटा अतिवादलाई पोषित गर्ने खतरा छ
कांग्रेसले सरकार बनाए सबैभन्दा पहिला देउवाको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ : गगन थापा

कांग्रेसले सरकार बनाए सबैभन्दा पहिला देउवाको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ : गगन थापा
गगनको दाबी- कांग्रेसलाई भोट नहाल्नुपर्ने कुनै कारण छैन

गगनको दाबी- कांग्रेसलाई भोट नहाल्नुपर्ने कुनै कारण छैन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories
एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories
मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित