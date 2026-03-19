Nepal

48/0 (5.1)
UAE va Nepal vs

UAE

128/8(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

८९ बलमा ८१ रन आवश्यक

LIVE अपडेट
नासुको खातामा सवा ४ करोड घुस

अख्तियारले पुरातत्व विभागका सीडीई पूर्णबहादुर श्रेष्ठ र सहायक पथप्रदर्शक नासु देउकला अधिकारीविरुद्ध ठेक्कापट्टामा घुस लिएको आरोप लगाएको हो ।

२०८३ वैशाख ८ गते १७:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुरातत्व विभागका सहायक पथ प्रदर्शक देउकला अधिकारीको खातामा चार करोड २२ लाख ७५ हजार ९८५ रुपैयाँ घुस डिपोजिट भएको आरोप लगाएको छ।
  • अख्तियारले उपसचिव पूर्णबहादुर श्रेष्ठ र देउकला अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको छ।
  • निर्माण सेवा प्रालिले पुरातत्व विभागबाट ६४ करोड २१ लाख रुपैयाँको ठेक्का पाएको र घुस रकमबाट जग्गा र सुन खरिद गरेको अख्तियारले दाबी गरेको छ।

८ वैशाख, काठमाडौं ।

नाम : देउकला अधिकारी

पद : सहायक पथ प्रदर्शक(सुब्बा)

खातामा घुस : चार करोड २२ लाख ७५ हजार ९८५ रुपैयाँ ।

पुरातत्व विकासमा कार्यरत सहायक पथ प्रदर्शक देउकला अधिकारीको खातामा चार करोड २२ लाख रुपैयाँ घुस डिपोजिट भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले पुरातत्व विभागका सिडीई (उपसचिव) पूर्णबहादुर श्रेष्ठ र सहायक पथप्रदर्शक (नासु देउकला अधिकारी) विरुद्ध ठेक्कापट्टामा घुस लिएको आरोप लगाएको हो ।

निर्माण सेवा प्रालि नामक कम्पनीले पुरातत्व विभागबाट विभिन्न कामका क्रममा ६४ करोड २१ लाख रुपैयाँको ठेक्का पाएको र ठेक्का बापतको रकम घुसको रूपमा अधिकारीको खातामा राखिदिएको अख्तियारको आरोप छ ।

ती विभिन्न ठेक्काहरूमा सहजीकरण गरिदिएको र चार करोड २२ लाख रुपैयाँ घुस खातामा भेटिएको अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारको दाबी अनुसार, उनीहरूले आफ्नो संयुक्त नाममा नुवाकोटमा तीन कित्ता गरी १५ रोपनी जग्गा र काठमाडौंमा साढे तीन आना जग्गा किनेको अख्तियारको आरोप छ ।

उनीहरूले घुसबापतको रकमबाट करिब सय ग्राम सुन खरिद गरेको, घुसबापत पाएको रकम चेकबाट साटेर नगद लिएको र ऋण स्वरूप लगानी गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

अख्तियारले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियार घुस रकम
साढे २ करोड सम्पत्तिको स्रोत लुकाएको आरोपमा लेखा अधिकृतविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा

चौरजहारी नगरपालिकाका प्रमुखसहित २ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार प्रमुख भन्छन्- हाम्रा कामले समाजमा आशा जगाएको छ

अख्तियारको टिप्पणी-‘विशेष अदालतबाट न्यायिक सुशासनमा आघात पुग्नसक्ने आदेश भयो’

बहुदरमाईका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुस्तफासहित ३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

पर्वतको कारागार कार्यालय प्रमुखसहित पाँचजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

