नासुको खातामा सवा ४ करोड घुस

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुरातत्व विभागका सहायक पथ प्रदर्शक देउकला अधिकारीको खातामा चार करोड २२ लाख ७५ हजार ९८५ रुपैयाँ घुस डिपोजिट भएको आरोप लगाएको छ।
- अख्तियारले उपसचिव पूर्णबहादुर श्रेष्ठ र देउकला अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको छ।
- निर्माण सेवा प्रालिले पुरातत्व विभागबाट ६४ करोड २१ लाख रुपैयाँको ठेक्का पाएको र घुस रकमबाट जग्गा र सुन खरिद गरेको अख्तियारले दाबी गरेको छ।
८ वैशाख, काठमाडौं ।
नाम : देउकला अधिकारी
पद : सहायक पथ प्रदर्शक(सुब्बा)
खातामा घुस : चार करोड २२ लाख ७५ हजार ९८५ रुपैयाँ ।
पुरातत्व विकासमा कार्यरत सहायक पथ प्रदर्शक देउकला अधिकारीको खातामा चार करोड २२ लाख रुपैयाँ घुस डिपोजिट भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले पुरातत्व विभागका सिडीई (उपसचिव) पूर्णबहादुर श्रेष्ठ र सहायक पथप्रदर्शक (नासु देउकला अधिकारी) विरुद्ध ठेक्कापट्टामा घुस लिएको आरोप लगाएको हो ।
निर्माण सेवा प्रालि नामक कम्पनीले पुरातत्व विभागबाट विभिन्न कामका क्रममा ६४ करोड २१ लाख रुपैयाँको ठेक्का पाएको र ठेक्का बापतको रकम घुसको रूपमा अधिकारीको खातामा राखिदिएको अख्तियारको आरोप छ ।
ती विभिन्न ठेक्काहरूमा सहजीकरण गरिदिएको र चार करोड २२ लाख रुपैयाँ घुस खातामा भेटिएको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारको दाबी अनुसार, उनीहरूले आफ्नो संयुक्त नाममा नुवाकोटमा तीन कित्ता गरी १५ रोपनी जग्गा र काठमाडौंमा साढे तीन आना जग्गा किनेको अख्तियारको आरोप छ ।
उनीहरूले घुसबापतको रकमबाट करिब सय ग्राम सुन खरिद गरेको, घुसबापत पाएको रकम चेकबाट साटेर नगद लिएको र ऋण स्वरूप लगानी गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
अख्तियारले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको हो ।
