मालपोत अधिकृत र वडाध्यक्षसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

मालपोत कार्यालय रुपन्देही भैरहवाका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत र सियारी गाउँपालिका-२ का तत्कालीन अध्यक्षसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १६ गते १७:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय रुपन्देही भैरहवाका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृतसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
  • मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ जसमा गलत लिखत, सरकारी कागजात सच्याएको र गलत प्रतिवेदन तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ।
  • सियारी गाउँपालिका-२ का निधन भइसकेका बेलर कहरको नाममा नक्कली जग्गाधनी कायम गरेको उजुरीपछि ७ जनाको संलग्नता पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ।

१६ वैशाख, काठमाडौं । मालपोत कार्यालय रुपन्देही भैरहवाका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत र सियारी गाउँपालिका-२ का तत्कालीन अध्यक्षसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्य, सियारी गाउँपालिका-२ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष राम किशन थारूसमेत ७ जना उपर गलत लिखत, सरकारी कागजात सच्याएको तथा गलत प्रतिवेदन तयार गरी गराई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र विशेष अदालतमा दायर गरेको हो ।

सियारी गाउँपालिका-२ का निधन भइसकेका बेलर कहरको नाममा कायम रहेको जग्गा कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली जग्गाधनी कायम गरेको भन्ने उजुरीपछि अनुसन्धान गर्दा ७ जनाको संलग्नता रहेको अख्तियारको ठहर छ ।

अख्तियारले तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्य र मालपोत अधिकृत भूमिश्वर ढकाल, तत्कालीन नायव सुब्बा राजु शर्मा र खरिदार अजित कुमार साहनी, सियारी गाउँपालिका वडा नं. २ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष राम किशन थारू, सियारी गाउँपालिका वडा नं. २ का तत्कालीन वडा सदस्य वृजनारायण यादव प्रतिवादी बुद्धिराम कहारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियार
सम्बन्धित खबर

सम्बन्धित खबर

नासुको खातामा सवा ४ करोड घुस

साढे २ करोड सम्पत्तिको स्रोत लुकाएको आरोपमा लेखा अधिकृतविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा

चौरजहारी नगरपालिकाका प्रमुखसहित २ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार प्रमुख भन्छन्- हाम्रा कामले समाजमा आशा जगाएको छ

अख्तियारको टिप्पणी-‘विशेष अदालतबाट न्यायिक सुशासनमा आघात पुग्नसक्ने आदेश भयो’

बहुदरमाईका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुस्तफासहित ३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

