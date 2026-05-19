६० हजार घुस रकमसहित चाबहिल नापी कार्यालयका अमिन पक्राउ

२ असार, काठमाडौं । नापी कार्यालय चाबहिल २ नं. नापी टोलीका एक जना अमिन ६० हजार घुस रकमसहित पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार अमिन टोपजंग खत्रीलाई सेवाग्राहीसँग घुस रकम लिएको भन्दै पक्राउ गरेको हो ।
अमिन खत्रीले हालसाविक गरी जग्गाधनी पुर्जा बनाइदिन सहजीकरण गरिदिने भन्दै घुस लिएको सूचना अख्तियारले प्राप्त भएको जनाएको छ ।
त्यसै सूचनाका आधारमा अख्तियारको कार्यालय टंगालबाट खटिएको टोलीले ६० हजार लिइसकेको अवस्थामा काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४ माकलवारीबाट पक्राउ परेको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।
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