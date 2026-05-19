+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इरानको चेतावनी- इजरायलले लेबनानमा हमला जारी राखे सम्झौता उल्लंघन मानिनेछ

यदि इजरायलले लेबनानमा हमला वा जमिनमाथि कब्जा कायम राख्छ भने सम्झौताको उल्लंघन मानिने उनले चेतावनी दिए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २ गते १८:१३

२ असार, काठमाडौं । इजरायलबाट फेरि लेबनानमा हमला भए अमेरिकासँगको युद्धविराम सम्झौता उल्लंघन भएको मानिने इरानले चेतावनी दिएको छ । इरानका विदेशमनत्री अब्बास अराघचीले मंगलबार यस्तो चेतावनी दिएको बीबीसीले समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।

‘यो सम्झौतालाई दुई भागमा देख्न सकिन्छ,’ जसमा विदेशमन्त्री अराघचीले भनेका छन्, ‘एक भागमा इरान र हिजबुल्लाह छन् र अर्को तिर अमेरिका र इजरायल । युद्ध पूर्ण रूपमा रोकिन लेबनानमा लडाइँ रोकिनुपर्छ ।’

यदि इजरायलले लेबनानमा हमला वा जमिनमाथि कब्जा कायम राख्छ भने सम्झौताको उल्लंघन मानिने उनले चेतावनी दिए ।

इरान र अमेरिकाबीच सम्झौता भएपनि इजरायलका कैयौं नेताले त्यसलाई स्वीकारेका छैनन् । उता इजरायली सेनाले दक्षिणी लेबनानमा चरमपन्थीमाथि अझै पनि हमला जारी राखेको छ ।

अमेरिका इजरायल इरान हिजबुल्लाह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चिनियाँ व्यापार दबदबा नियन्त्रण गर्ने म्याक्रोनको योजनामा युरोप र अमेरिकाबीच मतभेद

चिनियाँ व्यापार दबदबा नियन्त्रण गर्ने म्याक्रोनको योजनामा युरोप र अमेरिकाबीच मतभेद
जेनेभा जाने तयारीमा अमेरिका र इरान, छुट्यो इजरायल

जेनेभा जाने तयारीमा अमेरिका र इरान, छुट्यो इजरायल
अमेरिका – इरान सम्झौताबारे चर्चित नेताहरूले के भने ?

अमेरिका – इरान सम्झौताबारे चर्चित नेताहरूले के भने ?
अमेरिका र इरानबीच ऐतिहासिक सम्झौताको खाका तयार

अमेरिका र इरानबीच ऐतिहासिक सम्झौताको खाका तयार
अमेरिका र क्यानडाका विभिन्न राज्यमा छुट्टै देश माग गर्दै पृथकतावादी आन्दोलन तीव्र

अमेरिका र क्यानडाका विभिन्न राज्यमा छुट्टै देश माग गर्दै पृथकतावादी आन्दोलन तीव्र
नेपाल-अमेरिका संसदीय मैत्री समूह पुनर्गठन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ : सभामुख अर्याल

नेपाल-अमेरिका संसदीय मैत्री समूह पुनर्गठन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ : सभामुख अर्याल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?

कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?
प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य

प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य
परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने

परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने
ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन

ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन
विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा

विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा
आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?

आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?
नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस

नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

10 Stories
विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories
विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

10 Stories
विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

5 Stories
विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित