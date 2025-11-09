एक महिनामा प्याजको भाउ ३० प्रतिशत बढ्यो

२४ असार, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा सुकेको प्याजको भाउ निरन्तर वृद्धि भएको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकले एक महिना अवधिमा सुकेको प्याजको भाउ ३० प्रतिशले वृद्धि भएको देखाएको हो ।
एक महिना अवधिमा प्याजको भाउ किलोमा औसत १३ रुपैयाँ बढेको छ । एक महिनाअघि २४ जेठमा सुकेको प्याज प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम ४० देखि अधिकतम ४३ र औसत ४१ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
आज बुधबार भने प्याज प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम ५३ देखि अधिकतम ५५ र औसत ५४ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । प्याजको भाउ आपूर्तिका आधारमा घटबढ हुन्छ ।
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