प्याजको भाउ बढ्यो, कतिमा भइरहेछ किनबेच ?

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- कालीमाटी बजारमा शुक्रबार सुकेको प्याजको थोक मूल्य प्रतिकिलो औसत ४ रुपैयाँले बढेर ४९ रुपैयाँ पुगेको छ ।
- बिहीबार प्रतिकिलो औसत ४५ रुपैयाँमा बिक्री भएको प्याजको मूल्य शुक्रबार न्यूनतम ४८ देखि अधिकतम ५० रुपैयाँसम्म कायम भएको छ ।
५ असार, काठमाडौं । बजारमा सुकेको प्याजको भाउ उकालो लागेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकले शुक्रबार सुकेको प्याजको भाउ बढेको देखाएको हो ।
आज प्याजको भाउ प्रतिकिलो औसत ४ रुपैयाँ बढेको छ । हिजो बिहीबार प्याज प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम ४४ देखि अधिकतम ४७ र औसत ४५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
आज शुक्रबार भने प्याजको भाउ प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम ४८ देखि अधिकतम ५० र औसत ४९ रुपैयाँ कायम छ । प्याजको भाउ आपूर्तिका आधारमा घटबढ हुन्छ । प्याजको मूल्य थोरै मात्रामा मात्र घटबढ हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
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