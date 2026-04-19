ट्रम्पको घोषणा : जेनेरिक औषधि आयातमा १ अगस्टदेखि शून्य प्रतिशत कर

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी अगस्ट १ देखि जेनेरिक औषधि आयातमा दुई वर्षसम्म शून्य प्रतिशत ट्यारिफ लागू गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ।
- ट्रम्पका अनुसार एक वर्षपछि ट्यारिफ बढाएर १०० प्रतिशत र त्यसपछि २०० प्रतिशत पुर्याइने छ।
- यो नीतिको उद्देश्य जेनेरिक औषधिको उत्पादन स्वदेशमै बढाउँदै अमेरिकी नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु रहेको ट्रम्पले उल्लेख गर्नुभएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जेनेरिक औषधिको आयातलाई लिएर ठूलो घोषणा गरेका छन्। उनले अगस्ट १ देखि यी औषधिहरूमा शून्य प्रतिशत ट्यारिफ लाग्ने बताएका छन् । तर एक वर्षपछि यसलाई बढाउने उनले बताएका छन्।
डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार बिहान ट्रुथ सोसलमा पोस्ट गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्, ‘अगस्ट १, २०२६ देखि अमेरिकामा ल्याइने सबै जेनेरिक औषधिहरूमा दुई वर्षको अवधिसम्म ट्यारिफ शून्य प्रतिशत रहनेछ। त्यसपछि एक वर्षको अवधिका लागि ट्यारिफ बढाएर १०० प्रतिशत पुर्याइनेछ र त्यसपछि यो २०० प्रतिशत हुनेछ।’
उनले लेखेका छन्, ‘यो कदम जेनेरिक औषधिको उत्पादनलाई अमेरिकामा ल्याउनका लागि चालिएको हो। तोकिएको समयभित्र अमेरिकामा औषधि बनाउनका लागि फ्याक्ट्री र जरुरी सामान नलगाउने कम्पनीहरूलाई जरिवाना गरिनेछ।’
ट्रम्पले भनेका छन्, ‘यो नीतिको उद्देश्य अमेरिकाका मानिसहरूको सुरक्षा गर्नु हो। पेटेन्ट भएका, ब्रान्ड वा नयाँ औषधिहरूलाई लिएर बनाइएको नीति, जुन धेरै सफल रहेको छ, त्यस्तै जारी रहनेछ। पूरै अमेरिकामा औषधि बनाउने फ्याक्ट्रीहरू धेरै ठूलो स्तरमा बनाइँदै छन्, जति पहिले कहिल्यै बनाइएका थिएनन्।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4