+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ट्रम्पको घोषणा : जेनेरिक औषधि आयातमा १ अगस्टदेखि शून्य प्रतिशत कर

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ६ गते १२:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी अगस्ट १ देखि जेनेरिक औषधि आयातमा दुई वर्षसम्म शून्य प्रतिशत ट्यारिफ लागू गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ।
  • ट्रम्पका अनुसार एक वर्षपछि ट्यारिफ बढाएर १०० प्रतिशत र त्यसपछि २०० प्रतिशत पुर्‍याइने छ।
  • यो नीतिको उद्देश्य जेनेरिक औषधिको उत्पादन स्वदेशमै बढाउँदै अमेरिकी नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु रहेको ट्रम्पले उल्लेख गर्नुभएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जेनेरिक औषधिको आयातलाई लिएर ठूलो घोषणा गरेका छन्। उनले अगस्ट १ देखि यी औषधिहरूमा शून्य प्रतिशत ट्यारिफ लाग्ने बताएका छन् । तर एक वर्षपछि यसलाई बढाउने उनले बताएका छन्।

डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार बिहान ट्रुथ सोसलमा पोस्ट गरेका छन्।

उनले लेखेका छन्, ‘अगस्ट १, २०२६ देखि अमेरिकामा ल्याइने सबै जेनेरिक औषधिहरूमा दुई वर्षको अवधिसम्म ट्यारिफ शून्य प्रतिशत रहनेछ। त्यसपछि एक वर्षको अवधिका लागि ट्यारिफ बढाएर १०० प्रतिशत पुर्‍याइनेछ र त्यसपछि यो २०० प्रतिशत हुनेछ।’

उनले लेखेका छन्, ‘यो कदम जेनेरिक औषधिको उत्पादनलाई अमेरिकामा ल्याउनका लागि चालिएको हो। तोकिएको समयभित्र अमेरिकामा औषधि बनाउनका लागि फ्याक्ट्री र जरुरी सामान नलगाउने कम्पनीहरूलाई जरिवाना गरिनेछ।’

ट्रम्पले भनेका छन्, ‘यो नीतिको उद्देश्य अमेरिकाका मानिसहरूको सुरक्षा गर्नु हो। पेटेन्ट भएका, ब्रान्ड वा नयाँ औषधिहरूलाई लिएर बनाइएको नीति, जुन धेरै सफल रहेको छ, त्यस्तै जारी रहनेछ। पूरै अमेरिकामा औषधि बनाउने फ्याक्ट्रीहरू धेरै ठूलो स्तरमा बनाइँदै छन्, जति पहिले कहिल्यै बनाइएका थिएनन्।’

डोनाल्ड ट्रम्प
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

वनजंगलको रेखदेख नगरेको भन्दै क्यानडामाथि नयाँ ट्यारिफ लगाउने ट्रम्पको धम्की

वनजंगलको रेखदेख नगरेको भन्दै क्यानडामाथि नयाँ ट्यारिफ लगाउने ट्रम्पको धम्की
ट्रम्पको दाबी: अघिल्लो चुनावमा धाँधली भएको थियो, चीनले २२ करोड अमेरिकीको डाटा चोर्‍यो

ट्रम्पको दाबी: अघिल्लो चुनावमा धाँधली भएको थियो, चीनले २२ करोड अमेरिकीको डाटा चोर्‍यो
इरानमा हिरासतमा रहेकी अमेरिकी नागरिक डेना करारी रिहा, ट्रम्पले गरे प्रशंसा

इरानमा हिरासतमा रहेकी अमेरिकी नागरिक डेना करारी रिहा, ट्रम्पले गरे प्रशंसा
इरानको टापु कब्जा गर्ने योजनाबारे ट्रम्पको दोधारे कुरा

इरानको टापु कब्जा गर्ने योजनाबारे ट्रम्पको दोधारे कुरा
ट्रम्पले फिर्ता लिए स्ट्रेट अफ होर्मुज हुँदै यात्रा गर्ने जहाजमा २० प्रतिशत शुल्क लगाउने प्रस्ताव

ट्रम्पले फिर्ता लिए स्ट्रेट अफ होर्मुज हुँदै यात्रा गर्ने जहाजमा २० प्रतिशत शुल्क लगाउने प्रस्ताव
होर्मुज स्ट्रेटबाट यात्रा गर्ने जहाजबाट अमेरिकाले २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लिने ट्रम्पको घोषणा

होर्मुज स्ट्रेटबाट यात्रा गर्ने जहाजबाट अमेरिकाले २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लिने ट्रम्पको घोषणा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन

मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन
कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्

कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्
डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्

डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्
सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता

सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता
राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप
विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत

विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत
एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश

एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित